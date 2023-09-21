Концерты придется отменить: срочная новость о перенесшем операцию Николаеве

Стали известны подробности состояния Игоря Николаева после перенесенного хирургического вмешательства.

В январе этого года общественность потрясла шокирующая новость. Популярный музыкант и любимец многих был срочно госпитализирован в больницу. Причиной тому стали возникшие боли в области груди Игоря Николаева. Врачи незамедлительно отреагировали на недуг артиста и провели ему операцию по установке стентов, чтобы стабилизировать работу сердца.

Многие уже выдохнули и подумали, что беда миновала, однако на прошлой неделе стало известно, что Игорь Николаев вновь загремел в больницу. Пока близкие и сам артист уверяли общественность, что у него проходит плановое обследование, в Сеть утекла информация о том, что музыканту снова провели операцию на сердце.

Артист перестал выходить на связь, даже близкая подруга Алла Пугачева не могла дозвониться до Игоря Николаева. Поклонники тоже очень переживали за любимого исполнителя, поэтому для них поступила срочная новость о перенесшем операцию музыканте. Артист наконец-то пришел в себя после сложного хирургического вмешательства. Правда, близких к нему пока не пускают.

Как сообщает окружение певца, сегодня его переводят из реанимации в общую палату. Но концерты придется отменить на ближайшие полгода точно. Ему нужно время, чтобы восстановиться после тяжелой операции.

Раннее "Дни.ру" писали, что условия жизни Николаева после операции озвучены врачом.