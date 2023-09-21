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Четверг 21 сентября

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Концерты придется отменить: срочная новость о перенесшем операцию Николаеве

Концерты придется отменить: срочная новость о перенесшем операцию Николаеве
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Стали известны подробности состояния Игоря Николаева после перенесенного хирургического вмешательства.

В январе этого года общественность потрясла шокирующая новость. Популярный музыкант и любимец многих был срочно госпитализирован в больницу. Причиной тому стали возникшие боли в области груди Игоря Николаева. Врачи незамедлительно отреагировали на недуг артиста и провели ему операцию по установке стентов, чтобы стабилизировать работу сердца.

Многие уже выдохнули и подумали, что беда миновала, однако на прошлой неделе стало известно, что Игорь Николаев вновь загремел в больницу. Пока близкие и сам артист уверяли общественность, что у него проходит плановое обследование, в Сеть утекла информация о том, что музыканту снова провели операцию на сердце.

Артист перестал выходить на связь, даже близкая подруга Алла Пугачева не могла дозвониться до Игоря Николаева. Поклонники тоже очень переживали за любимого исполнителя, поэтому для них поступила срочная новость о перенесшем операцию музыканте. Артист наконец-то пришел в себя после сложного хирургического вмешательства. Правда, близких к нему пока не пускают.

Как сообщает окружение певца, сегодня его переводят из реанимации в общую палату. Но концерты придется отменить на ближайшие полгода точно. Ему нужно время, чтобы восстановиться после тяжелой операции.

Раннее "Дни.ру" писали, что условия жизни Николаева после операции озвучены врачом.

21 сентября 2023, 15:15
Игорь Николаев. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

За что поклонники Игоря Николаева критикуют молодую жену Юлию Проскурякову

Юлия Проскурякова. Фото: Социальные сети
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Проскурчкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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