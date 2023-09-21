Не пенсионер, а жрец любви: Джигурда раскрыл секрет идеального секса

Вечно молодой Никита Джигурда знает, как оставаться идеальным любовником.



Никита Джигурда горит огнем любви даже в свои 62 года. Где он его зажигает и от чего – вот вопрос. Шоумен не отличается особенной скромностью, поэтому без проблем поделился подробностями того, откуда черпает энергию для своей мужской силы в своем далеко не юном возрасте. Вот уж точно – не пенсионер, а жрец любви.

Так в чем секрет? Нет, это не волшебное зелье или мадагаскарские травы, заваренные кипящей вулканической лавой. Все гораздо серьезнее.

Любитель духовных практик и особенных настроек с высшим "Я" поделился в интервью Пятому каналу, что "для идеального секса нужно медитировать и расширять свое сознание".

Шоумен подчеркивает, что самое главное то, что все мы являемся детьми божьими. И поскольку источаем лик творца, то, все, что мы делаем, и есть проявление любви. Ведь все взаимосвязано и, по мнению Джигурды, идет от творца: он воплотил нас, мы выражаем любовь. И как бы мы ее не проявляли, все одно – прекрасно. Ведь люди и есть боги, как сказал Джигурда. Но только на земле.

Важную деталь отмечает шоумен: не нужно считать себя рабами божьими. И с эти посылом любить и быть любимыми. Тогда вы точно останетесь в выигрыше.

У Никиты Джигурда слово совпадает с делом. Он, как никто другой, отличается своей любвеобильностью и знает толк в том, о чем говорит.

С 2008 года он женат на фигуристке Марине Анисиной, которую он называет единственной женщиной, способной выдержать его особенный темперамент.