Не пенсионер, а жрец любви: Джигурда раскрыл секрет идеального секса

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Четверг 21 сентября

15:15Концерты придется отменить: срочная новость о перенесшем операцию Николаеве 14:55Не пенсионер, а жрец любви: Джигурда раскрыл секрет идеального секса 14:20Слава заявила о болезни Киркорова, но тот лишь смеется: что же происходит с певцом? 14:00Что убитая горем Пахмутова положила в гроб Добронравова перед закрытием крышки 13:30Невеста в белом, а жених? Ротару принимает поздравления со свадьбой 12:50"Бесчеловечность поражает": Волочкова записала в предательницы Собчак и Алену Блин 12:30Началось: испытания по вживлению чипов в человеческий мозг всколыхнули общественность 12:00"Все еще звучит твой голос": что Гурцкая сказала покойному супругу 11:31Страшное горе подкосило певицу Юту: Нужно обнулиться 10:33Перенесший ампутацию конечностей Костомаров раскрыл свой главный секрет 10:25Из-за взрыва газа в Балашихе погибли семь человек 10:05Забравший детей у Муцениеце Прилучный препятствует общению и не дает денег: почему? 09:20"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви 08:40Большое горе: могила Добронравова утонула сразу после похорон 08:04"Катастрофа": молодая жена Петросяна объявила о полном провале 06:15Меган Маркл жестоко отомстила отцу: он пригрозил судом 04:20Стать лучшей версией себя: топ-5 книг для самосовершенствования 02:0665-летняя женщина назвала действенный способ сохранения молодости: об этом забывают 00:05Geely Monjaro: новый флагман 22:51Сухоруков до конца отказывался верить в смертельный исход 21:53Точка невозврата: условия жизни Николаева после операции озвучены врачом 21:29"Уже несколько лет": заявившая о раке Шпица продолжает надеяться 21:13 Гостья сорвала эфир шоу "Давай поженимся!" из-за Гузеевой 19:51В соцсети Равшаны Курковой траурное известие: Не верится даже 19:36"Мы окрепли, встали на ноги": Подольская отмечает 1 годик своего долгожданного 18:40Готова на все: Валерия раскрыла свой секрет молодости 18:11Егор Бероев в корне изменил жизнь чужого ребенка: Кто он? 17:20"Большая глупость": Анастасия Волочкова резко высказалась по поводу пластических операций 16:28"Идеальных семей не бывает": Барановская на Первом канале выдала горькую правду 14:55Почистил историю, стер прошлое? Кем был SHAMAN до популярности 14:10Пугачева не может дозвониться до Николаева: что с ним стало после операции на сердце? 13:25Больная раком Заворотнюк лишилась самого главного 13:00В России снова станут штрафовать за превышение средней скорости 12:40Стала известна судьба Дмитрия Борисова и шоу "Пусть говорят" 12:15Сексолог нашла объяснение маниакальному желанию Маска иметь как можно больше детей 11:55Назвавшийся наследником Зайцева с экрана ТВ на всю страну объявил об отравлении 11:15"Очень большие проблемы": Слава выдала тайну страдающего после операции Киркорова 10:25В многоэтажном доме в Балашихе произошел взрыв 09:45Боролся восемь лет: известный актер скончался в 40 лет после тяжелого инсульта 09:00"Не могут вывести даже на прогулку": Пахмутова боится выйти из квартиры после трагедии 08:10Пребывающую в депрессии Боню нашли лежащей на тротуаре: народ бьет тревогу 06:05Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других 04:20Как пережить депрессию после отпуска 02:15Пять главных советов при уборке в квартире 00:05Какие цветы нужно держать в квартире с сухим воздухом 22:27"Срочно": перебравшая с алкоголем актриса Захарова нуждается в помощи 21:45Привыкать жить одной: почему родные оставили Долину в одиночестве 21:08Невосполнимая утрата: умер создатель легендарной советской "копейки" 20:23"Не свадьбой проверяется любовь": почему звезда группы "Тату" поставила на браке крест 19:34"Любовь с первого взгляда": Башаров собирается в ЗАГС с девушкой на 13 лет младше
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Не пенсионер, а жрец любви: Джигурда раскрыл секрет идеального секса

Не пенсионер, а жрец любви: Джигурда раскрыл секрет идеального секса
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Вечно молодой Никита Джигурда знает, как оставаться идеальным любовником.

Никита Джигурда горит огнем любви даже в свои 62 года. Где он его зажигает и от чего – вот вопрос. Шоумен не отличается особенной скромностью, поэтому без проблем поделился подробностями того, откуда черпает энергию для своей мужской силы в своем далеко не юном возрасте. Вот уж точно – не пенсионер, а жрец любви.

Так в чем секрет? Нет, это не волшебное зелье или мадагаскарские травы, заваренные кипящей вулканической лавой. Все гораздо серьезнее.

Любитель духовных практик и особенных настроек с высшим "Я" поделился в интервью Пятому каналу, что "для идеального секса нужно медитировать и расширять свое сознание".

Шоумен подчеркивает, что самое главное то, что все мы являемся детьми божьими. И поскольку источаем лик творца, то, все, что мы делаем, и есть проявление любви. Ведь все взаимосвязано и, по мнению Джигурды, идет от творца: он воплотил нас, мы выражаем любовь. И как бы мы ее не проявляли, все одно – прекрасно. Ведь люди и есть боги, как сказал Джигурда. Но только на земле.

Важную деталь отмечает шоумен: не нужно считать себя рабами божьими. И с эти посылом любить и быть любимыми. Тогда вы точно останетесь в выигрыше.

У Никиты Джигурда слово совпадает с делом. Он, как никто другой, отличается своей любвеобильностью и знает толк в том, о чем говорит.

С 2008 года он женат на фигуристке Марине Анисиной, которую он называет единственной женщиной, способной выдержать его особенный темперамент.

21 сентября 2023, 14:55
Никита Джигурда. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова приняла участие в съемках клипа Джигурды

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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