Что убитая горем Пахмутова положила в гроб Добронравова перед закрытием крышки

Подробности панихиды по любимому всей страной поэту-песеннику.

На кадрах трансляции с похорон поэта Николая Добронравова было видно, что его вдова Александра Пахмутова что-то положила в гроб. И народ стал теряться в догадках, что это может быть.

Напомним, в апреле 2007 года, когда хоронили первого президента России Бориса Ельцина, на кадрах телетрансляции было видно, что его вдова что-то положила в дубовую домовину Тогда появились разные догадки: крестик, обручальное кольцо... Много лет спустя Наина Иосифовна открыла тот личный секрет. "Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили", – призналась Наина Иосифовна.

Возможно, так же поступила и убитая горем Александра Пахмутова перед похоронами мужа на Троекуровском кладбище столицы. Ведь вместе они были с 1956 года... В любом случае, это было что-то очень личное и дорогое, о чем мы вряд ли когда-то узнаем.

Николай Добронравов скончался в реанимации больницы 16 сентября на 95-м году жизни, после продолжительной болезни. В последнее время он не мог ходить и вставать. Поэтому супруги в этом году много времени провели в санатории, где Николай Николаевич находился под постоянным контролем врачей. Они делали все возможное, но состояние мужа Пахмутовой стремительно ухудшалось...