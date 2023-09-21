Невеста в белом, а жених? Ротару принимает поздравления со свадьбой

Накануне важного дня Софию Ротару спешат поздравить ее поклонники.

София Ротару скрывает подробности своей личной жизни и никогда ничего не рассказывает по этому поводу. Однако сегодня у поклонников Ротару появился повод поздравить ее с важным днем.

Сын певицы Руслан опубликовал на своей странице в соцсети фотографию супружеской четы. Невеста в белом, а жених? А жених, как и полагается, в черном костюме и белой рубашке. Только цвет галстука угадать сложно, ведь фотография черно-белая и сделана 22 сентября 1968 года – в день свадьбы Анатолия Евдокименко и Софии Ротару. Ротару принимает поздравления со свадьбой уже сегодня, но в то же время и соболезнования в том, что ее супруг так неожиданно рано ушел из жизни – в 2002 году.

Однако это единственный повод для поздравлений певицы. С ее фигурой в последнее время связано все больше разочарований для россиян. Ведь София Михайловна отвернулась от России, где она построила карьеру, зарабатывала деньги и была почетным участником и гостем на многих телевизионных проектах. Практически ни один голубой огонек и музыкальный проект в российском шоу-бизнесе не обходился без участия Ротару.

Но после событий февраля 2022 года, певица четко обозначила свою позицию по поводу России, в связи с чем вызвала однозначную реакцию со стороны граждан РФ. Внимание к ее персоне значительно поубавилось.

Напомним также, что имущество Ротару в Москве было конфисковано.