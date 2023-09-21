"Бесчеловечность поражает": Волочкова записала в предательницы Собчак и Алену Блин

Балерина Анастасия Волочкова оборвала контакты с представительницами светской прессы.

Анастасия Волочкова является одной из самых популярных артисток российского шоу-бизнеса. Ее звездный путь начался еще в 1994 году, когда она стала солисткой балета в Мариинке. Она прошла тернистый путь как танцовщица, успела побывать на сценах разных театров, однако после скандального ухода из Большого театра ее карьера примы балерины подошла к концу.

Жизнь Анастасии Волочковой остается у всех на виду. Она любит общаться со своими подписчиками, делиться откровенными снимками и ходить на интервью к разным популярным журналистам. Правда, они не всегда проходят гладко.

На самой заре развития своего Ютуб-канала Ксения Собчак пригласила гостьей в свой выпуск Анастасию Волочкову. Балерина радушно согласилась на предложение экс-ведущей "Дома-2". Однако сразу после съемок артистка нашла в своем доме скрытые камеры и микрофоны, оставленные после записи интервью скандальной журналисткой. После этого поступка звезды стали настоящими врагами, которые при первой же возможности пытаются уколоть друг друга.

Недавно Волочкова записала в предательницы не только Собчак, но и другую журналистку – Алену Жигалову (Алену Блин). По ее словам, во время записи шоу интервьюер специально подливала ей алкоголь, чтобы та потеряла рассудок. Балерина расценила такой поступок непрофессиональным. Журналистка поспешила извиниться перед звездой, но было уже поздно.

"Решила, что предателей я домой не пускаю. Меня поражает беспринципность и бесчеловечность людей", – поделилась Анастасия Волочкова в недавнем интервью.

Ранее Анастасия Волочкова резко высказалась о пластических операциях. Слова артистки приводили "Дни.ру".