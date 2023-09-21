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Четверг 21 сентября

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Страшное горе подкосило певицу Юту: Нужно обнулиться

Страшное горе подкосило певицу Юту: Нужно обнулиться
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Певица Юта поделилась, каким способом ей удалось смериться с утратой супруга.

Общественность знает Анну Осипову как певицу и автора песен под псевдонимом Юта. Особую популярность ей принес альбом "Хмель и солод", который она выпустила в начале нулевых. Однако в 2011 году прославившаяся певица пропала со всех радаров.

Дело в том, что в их семье случилось несчастье. Ее муж внезапно ушел из жизни. Горе сильно подкосило Юту. Еще долгое время она не могла прийти в себя. Ведь она не только потеряла любимого супруга, но и осталась одна с тремя маленькими детьми. Рядом с ней были мама, которая постоянно поддерживала и помогала пережить трагедию.

Юте потребовалось три года, чтобы окончательно оправиться от смерть мужа. Для этого она максимально погрузилась в работу. "Когда не стало Олега, мне нужно было обнулиться полностью", – цитирует артистку Пятый канал. Анна начала писать песни, которые сильно отличались от тех, что она выпускала ранее. Певица была уверена, что поп-музыка прославит ее. Однако вовремя поняла, что это все же не ее, и вернулась к серьезному творчеству.

Раннее "Дни.ру" писали, что певица Юта раскрыла сложности во время создания патриотической песни.

21 сентября 2023, 11:31
Юта. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
5-tv.ru✓ Надежный источник

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