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Четверг 21 сентября

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Перенесший ампутацию конечностей Костомаров раскрыл свой главный секрет

Перенесший ампутацию конечностей Костомаров раскрыл свой главный секрет
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Фигурист Роман Костомаров поделился личной тайной во время съемок шоу на федеральном канале.

Последние полгода стали по-настоящему тяжелым в жизни знаменитого фигуриста. В январе Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Однако болезнь стремительно развивалась и вскоре врачам пришлось ампутировать артисту конечности из-за возникшей гангрены.

Сейчас фигурист привыкает жить в новых реалиях. Он учится ходить на протезах. К слову, недавно на своей странице в социальных сетях он опубликовал видео, где поделился личной победой со своими подписчиками. Спустя полгода он научился не только ходить, но и бегать, прыгать.

Роман Костомаров все чаще начинает появляться на публике, он уже успел принять участие в шоу Ильи Авербуха, а на днях стал героем передачи на НТВ "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой, где впервые поделился чувствами, которые он переживал, находясь в больнице.

По словам Романа Костомарова, изначально он не до конца понимал всего ужаса, с которым ему придется столкнуться. Осознание начало приходить постепенно, когда врачи уже всерьез начали говорить о ситуации. Правда, сколько времени потребуется на полное восстановление пока непонятно, у фигуриста еще нет протезов на руках.


Несмотря на отсутствие конечностей, артист в беседе с Лерой Кудрявцевой признался, что не намерен сдаваться, а также раскрыл главный секрет – секрет на миллион. В субботу, 23 сентября, в эфир выйдет вторая часть выпуска шоу, тогда страна узнает, что пытался сохранить в тайне спортсмен.

Раннее "Дни.ру" писали, что Роман Костомаров откровенно рассказал о своем состоянии после ампутации.

21 сентября 2023, 10:33
Роман Костомаров. Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
ntv.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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