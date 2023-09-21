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Четверг 21 сентября

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Забравший детей у Муцениеце Прилучный препятствует общению и не дает денег: почему?

Забравший детей у Муцениеце Прилучный препятствует общению и не дает денег: почему?
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Агата Муцениеце рассказала про кошмар, который она испытывала дольше месяца.

Муцениеце и Прилучный после развода, казалось бы, наладили отношения. Но так ли это? Агата снова нелестно высказалась об экс-супруге. В своем влоге на "Ютубе" актриса очень эмоционально прокомментировала отсутствие детей.

Они отправились с отцом в отпуск на Мальдивы на полтора месяца и оттуда очень редко выходили на связь с матерью. Настолько редко, что у нее закрались сомнения: а не специально ли Павел создает "проблемы со связью"? Ситуацию, когда она не может связаться со своими детьми, она назвала "кошмаром", и заявила, что больше на такой срок детей отдавать отцу не будет. Муцениеце пожаловалась, что у детей нет денег на счету, чтобы позвонить.

Вместе с этой щемящей сердце матери ситуацией Агата припомнила бывшему мужу и его скромные ежемесячные отчисления на детей. Слова были сказаны в адрес всех мужчин, но, по сути, были адресованы Прилучному. В итоге получается, что забравший детей у Муцениеце бывший муж препятствует общению и не дает денег: почему?

Прилучный сейчас счастлив во втором браке с Зепюр Брутян и маленьким сыном Микаэлем. При этом, как намекает Муцениеце, ее бывший супруг очень формально подходит к обеспечению детей – выплачивает по сто тысяч рублей в месяц. В эмоциях актриса не сдержалась и назвала экс-мужа "холодцом", призвав всех бывших не вести себя "как свиньи" в отношении детей.

Напомним, что Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году. В браке у них родилось двое детей – Тимофей и Мия.

21 сентября 2023, 10:05
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
ютуб-канал Агаты Муцениеце✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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