Большое горе: могила Добронравова утонула сразу после похорон

Что случилось с захоронением мужа Александры Пахмутовой на Новодевичьем кладбище Москвы.

Новодевичье кладбище – это самый престижный в стране некрополь. Здесь покоятся Галина Вишневская, Борис Ельцин, Раиса Горбачева, Юрий Никулин, Людмила Зыкина, Николай Гоголь, Никита Хрущев, Галина Волчек и Олег Табаков.

А 20 сентября здесь со всеми почестями похоронили поэта-песенника Николая Добронравова. Его могила находится на 11 участке рядом с захоронениями академика Владимира Фортова. Напротив похоронены маршал Советского Союза Виктор Куликов, авиаконструктор Михаил Симонов, министр обороны СССР Сергей Соколов.

На могиле Добронравова, по православной традиции, поставили простой деревянный крест, который через год сменит капитальный памятник. Именно по этому кресту сейчас и можно найти могилу, которая буквально утонула. Утонула в море венков, букет и корзин. Роскошный венок прислал даже президент России Владимир Путин!

Напомним, Николай Добронравов скончался в реанимации больницы 16 сентября на 95-м году жизни, после продолжительной болезни. В последнее время он не мог ходить и вставать. Поэтому супруги в этом году много времени провели в санатории, где Николай Николаевич находился под постоянным контролем врачей. Они делали все возможное, но состояние мужа Пахмутовой стремительно ухудшалось...И его уход стал горем для всем нас.