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Четверг 21 сентября

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"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
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Телеведущая и бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова продолжает отбиваться от нападок злопыхателей на своей странице в соцсети.

Заветная мечта Ольги Орловой исполнилась в этом году. Зимой телеведущая стала мамой во второй раз. Свою беременность звезда решила не скрывать от публики, в сентябре прошлого года она опубликовала видео в своем микроблоге, где продемонстрировала подписчикам округлившиеся животик.

С момента, как экс-солистка "Блестящих" рассказала о своем интересном положении поклонникам, прошел почти год. Однако общественность все никак не может принять рождение девочки и пытается "вставить свои пять копеек". Долгое время телеведущей не верили, что она в 45 смогла забеременеть и родить сама, потом ее обвиняли в том, что ее ребенок растет в окружение животных, мол это вредит здоровью малыша. Далее на певицу обрушился шквал негатива из-за того, что она уехала в отпуск и якобы бросила ребенка.

В своем микроблоге телеведущая часто отвечает на нападки злопыхателей. Сегодня родившую дочь Ольгу Орлову обвинили в отсутствии материнской любви. Экс-солистка группы "Блестящие" опубликовала один из комментариев под видео с ее любимой дочкой. В публикациях певица называет свою малышку только по имени, но одна из подписчиц посчитала, что такое обращение не является ласковым и вообще не говорит о любви к наследнице.

"Разве нет сладких слов дочери, если это вообще ваша дочь? [Например,] сладенькая, девочка моя, солнышко, любимая. Холодность идет от вас, мамочка. Нет ни любви, тепла, а просто Аня. Нет ни поцелуйчиков, нет абсолютно ничего. Противно смотреть! Нет и не чувствуется материнской любви к девочки", – обратилась к телезвезде одна из подписчиц.

Орлова лишь в очередной раз удивилась такой критике и задалась вопросом, откуда берутся такие "счастливые женщины".

Ранее Ольга Орлова ответила на вопрос о беременности. Слова знаменитости приводили "Дни.ру".

21 сентября 2023, 09:20
Ольга Орлова. Bulkin Sergey/ news.ru/ www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Орлова, Катина, Лайвли и другие знаменитости, которые родят в 2023 году

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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