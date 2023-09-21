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Четверг 21 сентября

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Меган Маркл жестоко отомстила отцу: он пригрозил судом

Меган Маркл жестоко отомстила отцу: он пригрозил судом
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Супруга принца Гарри Меган Маркл приняла решение, которое очень расстроило ее отца.

Общественность помнит, как отец Меган Маркл охотно общался с журналистами и выдавал не предназначенные для публикации фотографии, рассказывал интимные подробности отношений бывшей актрисы с принцем Гарри. Из-за этого герцогиня Сассекская перестала общаться с родителем. Тот же продолжал подливать масло в огонь и делать все, чтобы дочь вычеркнула его из своей жизни.

Теперь Томас Маркл удивляется, почему Меган запрещает ему видеться с внуками – четырехлетним Арчи и двухлетней Лилибет. Мужчина в недавнем интервью пожаловался на дочь, которая, по его словам, поступила жестко. "Мое сердце разбито", – сказал отец герцогини Сассекской.

Вместе с тем Томас пригрозил Меган судом. Он напомнил, что в Калифорнии может подать иск и потребовать встреч с внуками. Однако он подчеркивает, что до сих пор этого не сделал, что, видимо, должно растопить сердце обиженной дочери. Сам же мужчина считает, что не сделал ничего из того, что демонстрировало его как плохого человека.

Ранее папарацци вывели Меган Маркл, приехавшую на "Игры непокоренных", на чистую воду. Супруга принца Гарри, как оказалось, слукавила во время речи на мероприятии. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

21 сентября 2023, 06:15
Меган Маркл. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Из заурядной простушки в жену принца Гарри: как изменилась Меган Маркл

Меган Маркл в детстве. Фото: Inside Edition/Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл в детстве. Фото: Inside Edition/Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл в детстве. Фото: Inside Edition/Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Rota/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

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