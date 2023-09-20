Никто не знал, да и не мог знать, что все закончится трагически. Скоропостижно. Рано. Еще жить бы да жить. И как теперь нам всем мириться с пониманием, что где-то рядом давно начались пляски смерти, как черная полоса всего человечества, где каждому заказан путь на небеса.

Человеческая жизнь как хрустальный сосуд. Одни держат его в чистоте, освещая сияющим блеском все вокруг. Другие же заливают его чем попало, превращая в бесполезный мусор. И все-таки есть в истории российской кинокультуры люди, которые ушли, так и оставшись озарять ясным светом судьбы ныне живущих. Об этом Виктор Сухоруков наверняка задумался еще тогда, когда пришло траурное известие.

Трагедия в Северной Осетии 21 год назад потрясла всю страну. Вследствие схода ледника пропала с радаров съемочная группа фильма "Связной", в которую входил кумир миллионов Сергей Бодров. Коллегам по цеху все это казалось ночным кошмаром. И даже Виктор Сухоруков до конца отказывался верить в смертельный исход.

"Мы созвонились с Витей Сухоруковым. Витя сказал, что они улетели на небеса, как Маленький принц. Говорит, раз могилы нет, их нет и тел нет, значит, они где-то не на земле", — приводит слова актрисы Лейлы Теблоевой телеканал "360".

Напомним, Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года. С детства он мечтал стать актером и набил множество шишек, пытаясь поступить в профильный вуз.

Прорывом в карьере мужчины стал фильм "Брат", после выхода которого его признали заслуженным артистом РФ. Во многом этот успех был заслугой Сергея Бодрова, исполнившего главную роль. Кажется, Виктор Сухоруков снискал помощь настоящего ангела, который тихо ушел на небеса и не попрощался.