Точка невозврата: условия жизни Николаева после операции озвучены врачом

Стали известны подробности состояния популярного артиста.

Совсем недавно общественность потрясла новость о госпитализации популярного артиста. Зимой этого года Игорь Николаев уже пережил операцию на сердце. Тогда ему поставили стенты для того, чтобы стабилизировать работу сердца. Однако на днях состояние музыканта ухудшилось.

На прошлой неделе он снова попал в больницу из-за жалоб на боли в груди. Артист и близкое окружение долгое время отрицали проблемы со здоровьем Игоря Николаева. Они уверяли поклонников, что музыкант проходит плановое обследование. Однако стало известно, что медики все-таки провели ему операцию для восстановления кровотока артерий сердца.

Сегодня врач озвучил условия жизни Игоря Николаева после операции. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", у музыканта есть высокие шансы пойти на поправку. Для этого ему нужно будет тщательно заниматься собой. Придется правильно питаться, воздержаться от алкоголя и тренироваться не менее четырех раз в неделю.

Осложнения возможны только при условии, если у мужчины возникнут проблемы со стороны других органов, а это маловероятно, как уверяет врач. Так что, по всей видимости, артист прошел точку невозврата.

Раннее "Дни.ру" писали, что Пугачева не может дозвониться до Николаева.