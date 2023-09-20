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Среда 20 сентября

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"Уже несколько лет": заявившая о раке Шпица продолжает надеяться

"Уже несколько лет": заявившая о раке Шпица продолжает надеяться
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Диагноз "онкология" звучит как приговор, но шансы есть всегда, пока остается вера. Известная актриса Екатерина Шпица обратилась ко всей России в надежде на сострадательную помощь.

Подумать только, скольких людей сгубила смертельно растущая опухоль, которую крайне сложно выявить на ранних стадиях. Рак забрал жизнь у Жанны Фриске, Бориса Клюева, Михаила Задорнова и многих других выдающихся артистов. Онкологические заболевания — это всегда массовая проблема общества, с которой необходимо бороться. Актриса Екатерина Шпица знает об этом и старается не падать духом.

Уже не раз она заявляла в микроблоге, что такая страшная напасть, рак, рушит человеческие судьбы. Именно поэтому она не может оставаться в стороне от великого горя онкобольных людей. Шпица все еще продолжает надеяться, что помогут, спасут — лишь бы только оставили пожертвования и хватило денег на лечение.

"Уже несколько лет я поддерживаю фонд помощи онкопациентам и их близким "Не напрасно". Сейчас фонд и его справочная служба "Просто спросить" масштабно развивают помощь тем, кто живут далеко от столиц..." — обратилась к публике в соцсети Екатерина Шпица.

Она попросила россиян поддержать проект материально, чтобы больные раком люди могли получить ответы на вопросы жизни и смерти. Шпица продолжает надеяться, что поклонники склонны к милосердию и отправят хотя бы немного денег ради спасения ближнего.

Между тем URA.RU пишет, что онкопациентам нужна помощь доноров, которыми могут быть граждане от 18 до 45 лет. Не будьте равнодушными, ведь рак всегда где-то рядом. Зная о том, что Екатерина Шпица пытается облегчить участь онкобольных, помогать становиться легче.

20 сентября 2023, 21:29
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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