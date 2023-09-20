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Среда 20 сентября

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В соцсети Равшаны Курковой траурное известие: Не верится даже

В соцсети Равшаны Курковой траурное известие: Не верится даже
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Актриса почтила память коллеги по цеху на своей страничке в микроблоге.

Прошел ровно год со страшной трагедии, которая унесла жизнь знаменитого актера. 20 сентября 2022 года Сергей Пускепалис попал в страшную аварию. Он вместе со своим водителем вез гуманитарную помощь на Донбас. Правда, добраться до пункта назначения у них так и не получилось. По пути в Ярославской области актер вместе с Александром Синицыным столкнулись с фурой, выжить в ужасной катастрофе им не удалось.

Страшная новость шокировала общественность. Многие не могли поверить в произошедшее. Не только поклонники, но и коллеги по цеху еще долгое время не могли прийти в себя. Сергей Пускепалис остался в памяти многих добрым и светлым человеком, а также настоящим профессионалом в своем деле.

Спустя год многие близкие и друзья актера решили почтить память. Так, на своей странице в социальных сетях Равшана Куркова разместила траурное известие. Она опубликовала видео с нарезками из сериала "А у нас во дворе...", где они с Сергеем Пускепалисом играли главных героев.

"Сегодня день памяти Сергея Пускепалиса...Сереж, а мы и не забываем!" – трогательно подписала публикацию актриса.

Поклонники Равшаны Курковой не остались в стороне и тоже решили почтить память актера.

"Он как будто с нами живой! Не верится даже до сих пор", – отреагировала одна их подписчиц.

Как сообщает Пятый канал, в Саратове, где актер долгое время жил и работал, открыли мемориальную доску по случаю годовщины смерти. Так что Равшана Куркова поминает сегодня артиста явно не одна.

20 сентября 2023, 19:51
Равшана Куркова. Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Климова и Куркова блеснули на кинопремьере

Актер Сергей Шакуров и его сын Марат.
Актер Анатолий Белый и его супруга дизайнер Инесса Москвичева.
Актер Гойко Митич.
Актриса Равшана Куркова.
Актриса Екатерина Климова.
Александр и Екатерина Стриженовы.
Актер Сергей Безруков.
Актер Гоша Куценко с женой Ирина Скриниченко.
Актриса Мария Кожевникова.
Телеведущая Анна Чапман.

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