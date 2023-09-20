"Мы окрепли, встали на ноги": Подольская отмечает 1 годик своего долгожданного

У певицы сегодня праздник – ровно год назад она вопреки предостережениям и опасениям рискнула и стала еще счастливее. Наталья Подольская поделилась подробностями на личной странице.

Тема рождения и воспитания детей становится все более актуальной для всех жителей страны. Стоит только посмотреть новости, где VSE42.RU пишет о застрявшей в глазу мальчика игрушке или пост телеканала "360" о ДТП с участием ребенка. Чтобы помочь родителям уберечь своих малышей и сохранить с ними хорошие отношения, Наталья Подольская выпустила свой долгожданный проект на Youtube.

Сегодня, 20 сентября 2023 года, ему исполнился ровно годик! Для певицы это поистине значимое событие, ведь многие россияне с удовольствием ждут новые выпуски и находят в них полезную информацию. Годовщину шоу "Ваша Наташа" Наталья Подольская отмечает преисполненной радости.

"Мы окрепли, встали на ноги и продолжаем идти по нашей дорожке более уверенно", — подытожила достижения звезда шоу-бизнеса.

Мог ли Владимир Пресняков в далекой юности хотя бы догадываться, что в браке ему достанется такая шикарная избранница? Наталья Подольская с годами все сильнее раскрывает женственную многогранность. Сегодня она не просто известная певица и верная супруга, но и любящая мама двоих сыновей.

Материнский опыт, который Подольская обрела с рождением малышей, передается из уст в уста, благодаря ютуб-шоу "Ваша Наташа". И с этим мы ее поздравляем!