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Среда 20 сентября

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Егор Бероев в корне изменил жизнь чужого ребенка: Кто он?

Егор Бероев в корне изменил жизнь чужого ребенка: Кто он?
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Актер заменил юноше родного отца и долго об этом молчал. Наконец, трогательная история получила массовое распространение.

Супруг Ксении Алферовой, всенародно любимый и хорошо знакомый зрителю артист Егор Бероев лишь единожды стал отцом. Сейчас его дочери Евдокии уже 16 лет. Также мужчина оформлял опеку над мальчиком с синдромом Дауна, но на этом его роль большого папы не закончилась.

В сериале "Про людей и про войну" у актера появился киносын — Максим Филатов. Именно так теперь отзывается о юноше Егор Бероев. Муж Алферовой выложил в соцсети фото со съемочной площадки, где предстал вместе с экранным преемником.

В итоге выяснилось, что Бероеву удалось в корне изменить жизнь Филатова. Словно родной отец, Егор взял под крыло чужого ребенка с амбициями знаменитого актера. Избранник Алферовой оказал значительное влияние на киносына, о чем тот также поведал в соцсети.

"До сих пор не верю, что это происходит со мной. Если бы вы знали, как я волновался, когда впервые вошел в кадр вместе с Егором Бероевым. Я вообще всегда переживаю за каждые съемки, но тут был особенный момент. И то, как Егор Вадимович мне помог с этим справиться, настроиться, войти и окунуться в историю с головой — это словами не описать. Я переосмыслил все проекты, где работал и как я это делал. Спасибо большое! О такой возможности я мог только мечтать", — написал Максим Филатов, добавив для Егора Бероева смайлик в виде красного сердца.

Отметим, что кинолента, в которой Егор Бероев сыграл со своим киносыном, вышла на экраны в 2020 году. А на днях в России, как пишет RT, состоится премьера комедии "Я богиня" с Александрой Бортич.

И хотя "вездесущего папы" в этой картине не будет, ей пророчат грандиозный успех и высокие кассовые сборы. Ну а Егор Бероев сейчас занят съемками сериала "Берлинская жара", которые стартовали в сентябре — об этом напоминает телеканал "360".

20 сентября 2023, 18:11
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Бероев вывел в свет Алферову в прозрачной одежде

Певица Алена Свиридова.
Павел Астахов с супругой.
Дирижер Владимир Спиваков.
Концерт состоялся на сцене Московского международного Дома музыки.
Актриса Елена Захарова.
Константин Андрикопулос с женой.
Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова.

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