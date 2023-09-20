"Большая глупость": Анастасия Волочкова резко высказалась по поводу пластических операций

Прима-балерина не поддерживает пристрастие многих артистов в изменении внешности.

Тема пластических операций все чаще становится камнем преткновения среди артистов российского шоу-бизнеса. В погоне за красотой и молодостью многие звезды прибегают к изменению внешности. Так, например, Филипп Киркоров недавно при помощи хирургического вмешательства смог избавиться от жира, сделать несколько кубиков пресса и подтянуть ягодицы.

На днях популярная актриса сделала заявление насчет изменений внешности. Наталья Рудова считает, что любая девушка, у которой есть деньги, с радостью пойдет и сделает себе пластику, если ее что-то не устраивает. Правда, Анастасия Волочкова с таким суждением артистки не согласна. Она резко высказалась по поводу пластических операций. Балерина убеждена, что если что-то изменить в себе, то природа человека начнет мстить.

"Я считаю это самой большой глупостью вмешиваться в свою природу, потому что потом она начинает очень сильно мстить", – цитирует Анастасию Волочкову Пятый канал.

К слову, самой приме-балерине в плане внешности крупно повезло. Ей досталась хорошая генетика от бабушки и мамы. Поэтому ей остается только поддерживать своей внешний вид при помощи физических нагрузок. Она занимается спортом, правильно питается, ходит в баню и обливается холодной водой.