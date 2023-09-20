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Среда 20 сентября

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"Идеальных семей не бывает": Барановская на Первом канале выдала горькую правду

"Идеальных семей не бывает": Барановская на Первом канале выдала горькую правду
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Телеведущая поделилась сокровенными мыслями со зрителями в эфире программы.

Юлия Барановская получила широкую известность после скандального развода с популярным футболистом. Андрей Аршавин после девяти лет гражданского брака оставил телеведущую одну с тремя детьми. Разрыв звездной пары потряс общественность, однако самой артистке он сыграл явно на руку. После расставания, ее пригласили на роль ведущей в программу "Мужское / Женское" на федеральном канале.

Почти десять лет Юлия Барановская и Александр Гордон пытаются помочь в эфире своей программы людям, которые столкнулись с проблемами в отношениях. За это время "Мужское / Женское" действительно стало одной из самых популярных передач на российском телевидение. Не только гости в студии, но и зрителя по-настоящему прислушиваются к мыслям и советам ведущих.

На днях вышел новый выпуск передачи. Гостьей стала женщина, у которой возникла проблема в отношениях с бывшим супругом, как оказалось, он следит за ней в Москве. В начале каждой серии "Мужское / Женское" Юлия Барановская и Александр Гордон всегда говорят предисловие к шоу, которое сейчас будет.

Так, этот выпуск не стал исключением. Юлия Барановская в эфире на Первом канале выдала горькую правду. Она признала, что зачастую люди в семьях ведут себя по-разному дома и в обществе.

"Идеальных семей не бывает. Зачастую супруги очень по-разному ведут себя на людях и дома", – поделилась телеведущая.

20 сентября 2023, 16:28
Юлия Барановская. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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