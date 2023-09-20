Что пытается скрыть патриот России Ярослав Дронов (SHAMAN) от своих фанатов?

Прошлое, о котором хотелось бы умолчать, есть у каждого селебрити. Вот и SHAMAN не стал исключением. Темная лошадка российского шоу-бизнеса настолько органично вписался в круг известных фамилий, что уже и не вспомнить, с чего он начинал.



Сейчас певец признается, что ему очень дорога идея, под которой раскручен его музыкальный бренд – любовь к родине. При этом он почему-то активно скрывает свое творчество до звездного взлета. Что не так? Почистил историю, стер прошлое? Кем был SHAMAN до популярности?

Артист ссылается на то, что его выступления до 2022 года могут размыть его нынешний имидж, а также уверяет, что хочет донести до слушателей только актуальное музыкальное творчество. Но по какой причине? Что такого "неактуального" можно найти в творчестве Шамана до 2022 года?

Ярослав Дронов, уроженец Тульской области, с раннего детства занимался музыкой и вокалом. Пел в ресторанах, учился в Гнесинке, участвовал в кастингах и известных музыкальных проектах. И это все, что мы знаем.

Ярослав говорит, что ему не стыдно за свое творчество в прошлом, но при этом не хочет его афишировать. "Совершенно другой артист", – так называет он себя сейчас. При этом говорит, что увидев "такое" (имея в виду свое исполнение до 2022 года), он прошел бы мимо.

Интрига или новый рекламный ход для привлечения внимания? Так или иначе, остается много вопросов к творчеству Шамана до его популярности. Почему прошлое может нанести непоправимый ущерб его нынешнему имиджу, остается загадкой.