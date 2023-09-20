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Среда 20 сентября

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Пугачева не может дозвониться до Николаева: что с ним стало после операции на сердце?

Пугачева не может дозвониться до Николаева: что с ним стало после операции на сердце?
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Игорь Николаев после перенесенного шунтирования сердца не выходит на связь со своей давней подругой.

На данный момент подробности состояния Игоря Николаева неизвестны. Буквально неделю назад он перенес сложнейшую операцию – шунтирование сердца. Сегодня самочувствие артиста оценивается как стабильно тяжелое. Игорь Николаев находится в реанимации, переводить его в обычную палату пока не собираются.

По этой причине услышать голос артиста в телефонной трубке сейчас невозможно. Вот и Алла Пугачева не может дозвониться до Игоря Николаева. Что с ним стало после операции на сердце, ей также неизвестно, но она упорно пытается выйти на связь с автором ее хитов.

Когда примадонна проживала в России, Николаев вместе с семьей часто приезжал в ее замок в деревне Грязь. Теперь их общение продолжается только по телефону, но это не уменьшает беспокойство Пугачевой, которая тоже имеет проблемы с сердцем. Об этом сообщают в окружении певицы. Сейчас она постоянно звонит Игорю, но ей никто не отвечает. Это ее очень расстраивает.

63-летний Николаев был прооперирован по настоянию врачей из-за обнаруженного нарушения кровоснабжения миокарда или, другими словами, из-за закупорки сосудов.

Рядом с Николаевым постоянно находится его семья. Жена артиста Юлия Проскурякова уходит от вопросов журналистов о состоянии мужа. За Игоря волнуется и его маленькая дочь. Юлия очень аккуратно рассказывает Веронике о том, как чувствует себя ее папа. Для девочки он отправился на обычное лечение.

20 сентября 2023, 14:10
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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