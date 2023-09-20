Пугачева не может дозвониться до Николаева: что с ним стало после операции на сердце?

Игорь Николаев после перенесенного шунтирования сердца не выходит на связь со своей давней подругой.



На данный момент подробности состояния Игоря Николаева неизвестны. Буквально неделю назад он перенес сложнейшую операцию – шунтирование сердца. Сегодня самочувствие артиста оценивается как стабильно тяжелое. Игорь Николаев находится в реанимации, переводить его в обычную палату пока не собираются.

По этой причине услышать голос артиста в телефонной трубке сейчас невозможно. Вот и Алла Пугачева не может дозвониться до Игоря Николаева. Что с ним стало после операции на сердце, ей также неизвестно, но она упорно пытается выйти на связь с автором ее хитов.

Когда примадонна проживала в России, Николаев вместе с семьей часто приезжал в ее замок в деревне Грязь. Теперь их общение продолжается только по телефону, но это не уменьшает беспокойство Пугачевой, которая тоже имеет проблемы с сердцем. Об этом сообщают в окружении певицы. Сейчас она постоянно звонит Игорю, но ей никто не отвечает. Это ее очень расстраивает.

63-летний Николаев был прооперирован по настоянию врачей из-за обнаруженного нарушения кровоснабжения миокарда или, другими словами, из-за закупорки сосудов.

Рядом с Николаевым постоянно находится его семья. Жена артиста Юлия Проскурякова уходит от вопросов журналистов о состоянии мужа. За Игоря волнуется и его маленькая дочь. Юлия очень аккуратно рассказывает Веронике о том, как чувствует себя ее папа. Для девочки он отправился на обычное лечение.