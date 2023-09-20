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Среда 20 сентября

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Сексолог нашла объяснение маниакальному желанию Маска иметь как можно больше детей

Сексолог нашла объяснение маниакальному желанию Маска иметь как можно больше детей
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На днях стало известно о появлении на свет еще одного ребенка у американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска.

Певица Граймс родила от Илона Маска третьего ребенка. Родители назвали мальчика Тау Техно Механикус. Для предпринимателя же этот отпрыск стал десятым, что говорит о маниакальном желании мужчины иметь как можно больше детей. Правда, сексолог Александра Миллер не видит в этом ничего удивительного. По ее мнению, это вполне нормально для бизнесмена такого уровня.

Эксперт отметила: весьма состоятельные люди, как правило, стремятся обзавестись большим потомством, чтобы потом спокойно передать свои дела в надежные руки и не беспокоиться о том, что после его смерти все пойдет прахом. Более того, Маск наверняка хочет, чтобы дети несли и его идеологию. Слова сексолога приводит Пятый канал.

Миллер предположила, что Илон не верит существование загробной жизни и при этом не хочет мириться с тем, что человек смертен. Поэтому дети для него являются продолжением. Якобы предприниматель на подсознательном уровне рассчитывает: его жизнь будет вечной.

Ранее актриса Эмбер Херд обвинила Илона Маска в публикации ее откровенных снимков. Бизнесмен без разрешения показал всему миру эти фото. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

20 сентября 2023, 12:15
Илон Маск. Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Иван Охобыстин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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