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Стала известная судьба Дмитрия Борисова и шоу "Пусть говорят"

Стала известная судьба Дмитрия Борисова и шоу "Пусть говорят"
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Телеведущий Дмитрий Борисов возвращается на ТВ.

В прошлом году в эфир вышел последний выпуск ток-шоу "Пусть говорят". На протяжении пяти лет передачу вел Дмитрий Борисов. В последнее время шоумен не появлялся на телевидении, и вот наконец-то стало известно о его возвращении к работе.

С 30 сентября, каждую субботу, Первый канал будет показывать зрителям новые выпуски шоу "Эксклюзив", которое будет вести Борисов. Об этом рассказывает телеканал "360". В этой передаче Дмитрий будет брать интервью у знаменитостей, обсуждать их карьеру и личную жизнь. Как обещают авторы передачи, она оправдает свое название, так как будет очень много никому неизвестных подробностей.

"Общественная служба новостей" приводит слова Борисова, который рад вернуться к работе спустя долгое время. Телеведущий знает, что зрители соскучились, поэтому сам ждет не дождется премьеры новых выпусков шоу "Эксклюзив".

Что же касается ток-шоу "Пусть говорят", то о его возвращении речи не идет. Вполне вероятно, что шоу прикрыли.

Ранее Дмитрий Борисов был замечен на торжестве по случаю дня рождения его коллеги Юлии Барановской. До этого шоумен находился в США. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

20 сентября 2023, 12:40
Дмитрий Борисов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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