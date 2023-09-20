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Среда 20 сентября

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Боролся восемь лет: известный актер скончался в 40 лет после тяжелого инсульта

Боролся восемь лет: известный актер скончался в 40 лет после тяжелого инсульта
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Умер российский актер Алексей Янин. Об этом сообщил RT со ссылкой на Российский академический молодежный театр. Артист прожил 40 лет. На протяжении восьми лет он боролся с последствиями тяжелого инсульта, уточняет "Царьград". Сердце мужчины остановилось в реанимации, где он находился последние несколько недель.

Телеканал "360" напоминает, что в начале сентября СМИ сообщали о смерти Янина, однако вскоре ту информацию опровергла его супруга.

Алексей Янин прославился благодаря ролям в таких сериалах, как "Студенты" (2005), "Фурцева. Легенда о Екатерине" (2011), "Одноклассницы" (2013), "Весной расцветет любовь" (2014), "Свет и тень маяка" (2016), и других.

20 сентября 2023, 09:45
Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/www.globallookpress.com
ramt.ru✓ Надежный источник

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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр из сериала &quot;Возвращение Мухтара-4&quot;

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