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Среда 20 сентября

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Пребывающую в депрессии Боню нашли лежащей на тротуаре: народ бьет тревогу

Пребывающую в депрессии Боню нашли лежащей на тротуаре: народ бьет тревогу
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Состояние Виктория Боня встревожило поклонников.

Несколько недель назад Виктория Боня перенесла пластическую операцию. Телезвезда исполнила свою давнюю мечту. Хирург сделал ей "лисьи глазки", как у супермодели Беллы Хадид. Но пока бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" не показывает результаты операции, поскольку необходимо пройти курс реабилитации. Сейчас на лице блогерши лишь отеки, которые она скрывает за солнцезащитными очками. Но Виктории не удалось спрятать увеличенные губы, которые вызывают у публики лишь насмешки.

Боня очень переживает из-за последствий операции. Она призналась, что пугается своего отражения в зеркале. Так еще и в Сети над ней бесконечно смеются. Справиться с депрессией Виктории помогают медитации. Правда, для таких сеансов телезвезда выбирает весьма необычные места. Например, недавно светская львица улеглась на известный тротуар в Голливуде – Аллею славы.

Такой поступок не рассмешил, а встревожил интернет-пользователей. "Мне кажется, вам нужен психолог или даже психотерапевт", "Еще пару годков, и у Виктории совсем поедет кукуха", "Там пластический хирург случайно мозг не задел?", "Мне одной показалось, что у нее что-то с головой?", "А медитации только лежа на оплеванном асфальте надо делать? Что за идиотизм?" – пишут люди под недавней публикацией блогерши в популярной социальной сети.

20 сентября 2023, 08:10
Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля

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