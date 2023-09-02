"Соня мне послана Богом": ухажер внучки Ротару дал о себе знать

Исполнительница хита "Червона рута" может породниться с артистом из России. Примет ли София Ротару его в семью?

"Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь", — пел Леонид Утесов и был прав. Порой светлое чувство накрывает с головой в самые неожиданные моменты. Совершенно разные, незнакомые друг другу люди находят точки соприкосновения и уже не могут расстаться. София Ротару на собственном опыте узнала: какая она — любовь до гроба.

Одна лишь смерть смогла разлучить певицу с мужем Анатолием Евдокименко. В 1970-м артистка родила от него сына Руслана. В конце века у знаменитости появился внук, а в 2001 году внучка. Девочку назвали в честь звездной бабушки — Соня.

Сейчас Ротару нечасто дает о себе знать, а ее юная тезка довольно популярна. 22-летняя София Евдокименко известная модель, блогер и просто завидная невеста. Ходили слухи о тайной свадьбе девушки с миллионером Денисом Ждановым, но остались без подтверждений.

Кому София Ротару доверит внучку и признает своим родственником? Поклонников у молодой красотки навалом. Недавно в статусе ухажера о себе дал знать российский шоумен Гоген Солнцев. Эпатажный артист оставлял взрывные комплименты к фотографиям Сони Евдокименко, а затем рассекретил серьезные намерения.

Поначалу мужчина даже не знал, что София Ротару связана родством с 22-летней моделью. По словам Гогена Солнцева, он искренне очарован юной леди и готов взять ее на содержание. Шоумен уже пригласил зазнобу на свидание.

"Соня мне послана Богом – я в этом уверен абсолютно", — выразился звездный ухажер. Артист добавил, что внучка Софии Ротару снилась ему две недели, а потом он случайно увидел ее фото в Сети.