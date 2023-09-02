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Суббота 2 сентября

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"Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок

"Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок
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Композитор объединился с коллегами по цеху. Игорь Крутой представил результат плодотворного труда.

Музыкальных гениев в России, да и в мире — по пальцам пересчитать. Наслаждаться их творчеством везет не всем, а уж наблюдать за профессиональным ростом и подавно. Одним из самых выдающихся композиторов современности является Игорь Крутой, с легкой руки которого эстрада пополняется искусными мелодичными шедеврами.

Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Михаил Шуфутинский и другие исполнители песен этого маэстро — настоящие счастливчики. Иметь в репертуаре его композиции дорогого стоит.

Сейчас Игорь Крутой активно сотрудничает с восходящей звездой Сашей Воробьевой, которая стала победительницей шоу "Голос". Деловую симпатию к этой девушке разделяет и Игорь Николаев, поэтому два российских гения подготовили для вокалистки новый хит.

Поклонники с нетерпением ждали музыкальную новинку. Наконец, Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок — песню "Прости". О премьере он сообщил на страничке в социальной сети "Вконтакте".

Насладившись прослушиванием, фанаты оставили восторженные отзывы. "Стиль не спутаешь ни с кем! Крутой на то и Крутой, все ложится на душу сразу!", "Браво, Игорьки! Браво, Сашенька!", "Прекрасная песня", "Нежно и влюбленно", — отреагировала публика.

Напомним, Игорь Крутой временно уступил Александру Панайотову место судьи на проекте "Ты супер!". Новый сезон вокального конкурса выйдет на канале НТВ уже 3 сентября.

2 сентября 2023, 16:27
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вконтакте/Игорь Крутой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кем окружил себя Игорь Крутой

Игорь Крутой на отдыхе вместе с семьей.
Персонально для Льва Лещенко Игорь Крутой написал четыре композиции - "Старый дворик", "Ястреб", "Моя и близкая, и дальняя" и "Девочка из прошлого".
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров получил от Игоря крутого восемь композиций, не считая тех, что исполняются дуэтом.
Еще больше - 11 песен Игорь Крутой написал Алле Пугачевой.
Столько же композиций получил от него Николай Басков.
В списке песен Лаймы Вайкуле целых 15 были созданы Игорем Крутым, не говоря уже о том, что написанную в 1997 году "Ветку каштана" они исполняют вместе.
Певица Валерия может похвастаться исполнением трех песен Игоря крутого.
Для Игоря Николаева Крутой написал четыре песни на его же стихи. Примечательно, что среди композиций Филиппа Киркорова от Крутого также есть две песни на стихи Николаева.
Еще одной песней, написанной на стихи Николаева, стала композиция "Ангел-хранитель", которую исполняют Дима Билан, группа "Дискотека Авария", Сергей Лазарев, Ани Лорак и певица Кети Топурия. С последней у Игоря Крутого, судя по фото, сложились отличные отношения.
Для Софии Ротару и Александра Розенбаума Игорь Крутой написал по две композиции.
За свою работу Игорь Крутой получил ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орден Дружбы, благодарность президента России, а также звания Народного артиста России, Народного артиста Украины и Заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Игорь Крутой с семьей.
Игорь Крутой с женой Ольгой.

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