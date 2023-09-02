"Папино воспитание": 15-летний сын Хабенского сделал неожиданное заявление

Подросший Иван укладывает пышную челку набок и красит волосы в блонд. Сын Константина Хабенского много лет прожил в Испании.

У амбициозного подростка много увлечений, однако он определился, чего действительно хочет по жизни. Юноша полиглот, знает несколько языков и продолжает совершенствоваться в этом плане. По словам Ивана, с его познаниями очень здорово посещать разные страны и изучать их культуру. Константин Хабенский вырастил настоящего эстета, поэтому может им гордиться.

При этом мальчик активно занимается спортом, посещает зал для тренировок. В свободное время ему удается развлекаться вместе с отцом. Константин Хабенский составляет сыну компанию в ресторанах, на спектаклях, мероприятиях, да и просто на прогулках.

Будучи обладателем завидной эрудиции, 15-летний Иван любит качественную литературу. В беседе с корреспондентом Пятого канала подросток сделал неожиданное заявление. Стало ясно, что Константин Хабенский повлиял на книжные предпочтения ребенка.

В разговоре с ведущей Светланой Шевченко мальчик признался, что его самое любимое произведение — роман "Дни Савелия", который написал Григорий Служитель. В этой книге повествование ведется от лица кота.

"Чувствуется папино воспитание", — подметила собеседница Ивана. Судя по всему, Константин Хабенский прекрасно ладит с сыном и помогает ему правильно расставлять приоритеты.