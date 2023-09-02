Инсульт свел в могилу: актер российских сериалов умер в 40 лет

От скорби и боли разрывается сердце. Россия прощается с удивительным человеком. Появились новости об уходе звезды российского театра и кино после долгого лечения. Скончался молодой, блистательный любимец публики Алексей Янин.

Об этом стало известно 2 сентября. В течение восьми лет мужчина проходил реабилитацию вследствие инсульта. Из-за острого нарушения кровоснабжения в 2015 году артиста парализовало. Инвалидность, трепанация черепа, кома... На долю известного актера выпало немало страданий. Сегодня близкие, друзья и коллеги скорбят. Алексей Янин умер рано — в 40 лет.

Он запомнился жителям России по ролям в кино. Смотреть сериалы "Клуб", "Сильнее судьбы", "Дочки-матери" и другие захватывающие картины с участием звезды было одно удовольствие. Артист так много не успел, не доиграл, но болезнь оказалась слишком тяжелой. Инсульт практически свел в могилу.

В последние годы Алексей Янин жил вместе со своей матерью, которая заботилась о нем. По словам женщины, актер совсем себя не берег. В СМИ сообщали, что изначально проблемы со здоровьем были вызваны повышенной нагрузкой, организм испытывал стресс.

О смерти знаменитости объявили в Российском академическом молодежном театре, где Алексей стал частью большой команды артистов еще в начале нулевых. Пока не разглашается, почему именно умер актер. О прощальной церемонии и похоронах Янина сообщат позднее.