Алкоголь, содержание и штрафы: в Сеть утек райдер рэпера Гуфа

Проблемы со здоровьем у Дроздова Тесты Скандал вокруг пластики Бони Игры Сонник

Топ новостей недели

Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почемуПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьмиВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми "Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN"Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN

Лента новостей

Пятница 1 сентября

01:19Кабаева ненадолго сменила профессию: И вот кем она стала 00:38Южнокорейский сериал нарушил покой целого города: Что произошло? 00:37Алкоголь, содержание и штрафы: в Сеть утек райдер рэпера Гуфа 23:43Вместо школы – тяжелый труд: как живет 9-летний сын Пугачевой? 22:32"Папина дочка": счастливая Навка предъявила ребенка 21:36Слава со стаканом, а Самойлова в трусах: как звезды отметили 1 сентября 20:13Уникальное фото Алферовой-первоклассницы поразило фанатов 19:06В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику 18:13Остановилось сердце: умерла известная певица и актриса 14:50Назван новый хозяин: Пугачева тайно продала подмосковный замок 14:18Татьяна Тарасова объяснила свое появление на линейке внука в инвалидной коляске 12:03"Прийти в себя не может": Гурцкая вышла в свет после смерти мужа 10:28Специалист призвала россиян полностью заряжать телефон перед походом в лес 09:32"Было четкое желание": Бузова рассказала о сложном пути к славе 08:00Здоровье превыше всего: какие продукты не стоит покупать в супермаркете 06:56Создать секс-чат и привязать партнера к стулу: 10 способов разнообразить интимную жизнь в паре 04:17Как сэкономить на отпуске в осенний сезон 02:14"В семье была история": почему Ваня Дмитриенко категорически против кредитов и ипотек 00:09Педиатр рассказала о признаках кризиса первоклассника 22:35Загремел в больницу: Киркоров стал жертвой врачебной ошибки 21:52"Такой разброс": что скрывают стены дорогущего особняка Муцениеце 21:105 шагов к восстановлению желудка: полезная инструкция 20:31"Чувство несвободы": Подольская кричит о постродовой депрессии 19:14"Было ошеломительно": поникшая Высоцкая объявила о прощании 18:24"Злоупотребляет": кем стала Пугачева в Израиле 17:16Развод неминуем: 5 главных ошибок в выборе жены 14:53На уехавшую за границу Пугачеву подали в суд из-за долгов 13:32Звезда Comedy Woman о работе в новом шоу: Неимоверно сложно 13:17Exeed LX AWD: полный привод и брызги шампанского 13:13"Прислуга выглядит шикарнее": внешний вид Волочковой на новом фото неприятно удивил 12:16"Назвал меня полоумной старухой": Талызина ответила оскорбившему ее Ширвиндту 11:16Подорожали: сколько теперь стоит букет для учителя ко Дню знаний 10:08Пришлось нанять охрану: Караулова стала жертвой преследования 09:52Умер народный артист России Валерий Егоров 09:25Шпионил за ней? Бритни Спирс обвинила экс-мужа в сговоре с ее отцом 08:22Молодая жена Цекало без стеснения оголилась 06:23Принц Гарри рассказал о психологических травмах: и вот кто виноват 04:28Депрессия, тревожность или усталость: Почему у вас дома беспорядок? 02:10Эксперты ожидают снижения спроса на ипотеку в России к октябрю 00:24Что будет с заброшенными дачными участками? 22:28"С самого утра убираю": родившая Тодоренко отчаянно борется с фекалиями 21:57"Вплоть до пожара": в чем подвох проводки в дачном доме 21:10Многодетная звезда "Универа" Кожевникова сообщила о новой беременности и показала откровенное фото: Делюсь 20:22"Напоказ": Собчак разместила фото живота со словами о беременности 19:05"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги 16:48"Обращаюсь с просьбой": Долина срочно ищет недвижимость в аренду 15:45"Начинают бушевать гормоны": побег 16-летней фигуристки Горбачевой объяснила тренер 15:02В Архангельске нетрезвый водитель сбил мать с грудным ребенком 14:48"Лицо с футбольный мяч": Боня показала жуткие кадры после операции 13:53Как в Москве прощаются с режиссером Панфиловым: душераздирающие кадры
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Алкоголь, содержание и штрафы: в Сеть утек райдер рэпера Гуфа

Алкоголь, содержание и штрафы: в Сеть утек райдер рэпера Гуфа
300

Артист не стесняется в своих желаниях

Алексей Долматов один из самых известных рэперов в России. В последнее время публика активно обсуждала его личную жизнь на фоне публичных скандалов с молодой женой. В Сети появлялись слухи о том, что пара собирается разводиться. При этом ни Гуф, ни Юлия Королева эту информацию не комментировали.

На днях у поклонников появился новый повод для обсуждения музыканта. На просторах Интернета опубликовали райдер рэпера, который привлёк внимание общественности из-за требований артиста к организации концертов. То, что рэпер предпочитает передвигаться только на люксовых авто – не новость. Ведь многие прелставители отечественного шоу-бизнеса выступают с такими требованиями к организаторам.

Публика обратила внимание на другое. Как сообщает Пятый канал, Гуф запрашивает море алкоголя: например, шотландский виски и русскую водку. Вместе с тем в райдере артиста указана информация о его содержании в городе, где проходит концерт. Организаторы должны платить по 10 тысяч рублей ему и членам команды за каждый проведенный день.

Рэпер также настаивает на штрафах за неисполнение тех или иных условий. Сумма немаленькая – 50 тысяч рублей. А если, к примеру, организаторы отправят его в город эконом-классом, то он в праве не проводить запланированный концерт и рассказать публике о том, как с ним непрофессионально обошлись.

2 сентября 2023, 00:37
Гуф. Фото: Социальные сети
starhit.ru• Требует проверки

Фоторепортаж

Что связывает Водонаеву с женой Гуфа

Айза прилизалась, а Алена решила остаться в очках и с блином на голове
На этом селфи девушки взялись за руки. Айза обижена, она надула губы. Алена, напротив, показывает всем свои недано отбеленные виниры
Подружки не выдержали и уснули прямо во время селфи
Это селфи планировалось как тинейджерское...
А здесь продолжение - правда, подружки успели переодеться, а Алена не догрызла ноготь
Девушки решили удивить взглядом роковых женщин. Но Алене помешала рука, а Айзе кольцо в носу
Нечесаные колтуны на головах обеих, видимо, Алену не смущают
Утколицо Алены и шишка на макушке Айзы доставляют жене Гуфа немало хлопот
Посиделки в придорожном кафе
У Айзы есть пистолет, а у Алены надпись на груди
Девушки в черных капюшонах
Шикарные светские женщины

По теме

Помог психотерапевт: Айза поборола зависимость от Гуфа

Все решили: стали известны подробности развода Гуфа с женой

Айза вспомнила тяжелый момент в отношениях Гуфа с сыном: Папочка, не умирай!

Кабаева ненадолго сменила профессию: И вот кем она стала

Кабаева ненадолго сменила профессию: И вот кем она стала
Бессонные ночи с детьми позади, пришло время повеселиться! Кабаева пошла на интересный эксперимент. Жить в режиме нон-стоп непросто, но такие женщины, как она, вдохновляют на подвиги.

Вместо школы – тяжелый труд: как живет 9-летний сын Пугачевой?

Вместо школы – тяжелый труд: как живет 9-летний сын Пугачевой?
Мальчику пришлось быстро повзрослеть. Алла Пугачева и Максим Галкин* к этому стремились. Находчивый Гарри с первых лет жизни удивлял публику всесторонним развитием и хорошими манерами.

"Папина дочка": счастливая Навка предъявила ребенка

"Папина дочка": счастливая Навка предъявила ребенка
Звезда фигурного катания Татьяна Навка принимает поздравления. Муж постарался! Что ни день — то праздник! Жизнь олимпийской чемпионки полна радостных моментов, но 1 сентября все-таки особая дата.

Слава со стаканом, а Самойлова в трусах: как звезды отметили 1 сентября

Слава со стаканом, а Самойлова в трусах: как звезды отметили 1 сентября
День знаний в 2023 году однозначно удался! По крайней мере, у звезд из подборки "Дни.ру", которые разрешили себе чуть-чуть похулиганить. Певица Слава (Анастасия Сланевская, — Прим.

Уникальное фото Алферовой-первоклассницы поразило фанатов

Уникальное фото Алферовой-первоклассницы поразило фанатов
Российская актриса театра и кино Ксения Алферова показала архивный снимок в праздничный день. Осень полноправно вступила в свои права, а в мире шоу-бизнеса повеяло ностальгией.

Выбор читателей

31/08Чтв"Прислуга выглядит шикарнее": внешний вид Волочковой на новом фото неприятно удивил 31/08Чтв"Было ошеломительно": поникшая Высоцкая объявила о прощании 31/08Чтв"Злоупотребляет": кем стала Пугачева в Израиле 01/09ПтнНазван новый хозяин: Пугачева тайно продала подмосковный замок 31/08ЧтвЗагремел в больницу: Киркоров стал жертвой врачебной ошибки 31/08ЧтвМолодая жена Цекало без стеснения оголилась