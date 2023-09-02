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"Дар пришел в виде голоса": почему народ обожает Лолиту

"Дар пришел в виде голоса": почему народ обожает Лолиту
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На днях Лолита Милявская рассказала, что заболела – артистке диагностировали бронхит.

Парапсихолог Сергей Полушкин уверен, что болезнь быстро покинет артистку, так как в ней очень много жизненной силы и энергии. Собеседник "Дни.ру" связывает это с тем, что у артистки в роду были очень сильные женщины, от которых она и унаследовала свой талант.

"Ее бабушка в четверном поколении от нее занималась колдовством. Лолите дар пришел в виде голоса", – говорит Полушкин.

По словам парапсихолога, Лолита своим голосом не только передает людям энергетические силы, но и в какой-то степени исцеляет, например от депрессии. Сергей уверен, что артистка всегда будет на коне и выйдет победителем из любой ситуации.

Фото: личный архив Сергея Полушкина

Напомним, ранее критик Евгений Бабичев рассказал, что считает Лолиту преемницей Аллы Пугачевой. По его мнению, именно в Милявской есть энергия и харизма, а также волевой характер, который должен быть у звезды номер один.

Стоит отметить, что Лолиту обожают не только люди ее поколения, но и молодежь. Девушки с удовольствием смотрят интервью исполнительницы и программы модных блогеров с ее участием. А песня "Пошлю его на..." уже давно стала обязательной в плейлистах для вечеринок.

2 сентября 2023, 20:34
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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