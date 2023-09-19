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Вторник 19 сентября

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"Срочно": перебравшая с алкоголем актриса Захарова нуждается в помощи

"Срочно": перебравшая с алкоголем актриса Захарова нуждается в помощи
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Пьяная истерика на похоронах друга и отборная ругань в траурный день скорби стали сигналом для взволнованных россиян. Что происходит с артисткой и что делать? Выяснили журналисты.

Громкая новость о неприличном поведении звезды сериала "Счастливы вместе" ошарашила общественность. Артистка Юлия Захарова, которая знаменита ролью Лены Полено в российском ситкоме, оскандалилась на траурной церемонии. Она пришла проводить в последний путь коллегу в нетрезвом состоянии и выглядела глубоко несчастной, выкрикивая нецензурную брань.

Корреспонденты интернет-издания "Подмосковье сегодня" связались с ясновидящей Инной Мишиной, чтобы та прояснила ситуацию в жизни звезды. По словам экстрасенса, актрису Захарову сразили серьезная депрессия и череда невзгод, но алкоголь не возьмет над ней верх.

"Ей реально нужна помощь психолога, причем срочно", — выразилась провидица и сравнила артистку с заблудшим ягненочком. Мишина считает, что звезда сериала "Счастливы вместе" Юлия Захарова не может обрести внутренний комфорт.

Заявления ясновидящей кажутся довольно правдивыми с учетом того, что ранее актриса открыто заявляла о жизненных неурядицах. Некоторое время назад она три месяца прожила в Израиле, где религиозные учителя помогали актрисе побороть угнетенное состояние сознания, которое возникло из-за романа с абьюзером.

"Мне добрые люди объясняли, что я имею право жить", — признавалась Юлия Захарова в интервью для ютуб-канала PROжизнь.

19 сентября 2023, 22:27
Кадр YouTube/PROжизнь
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гена Букин из "Счастливы вместе" изменился до неузнаваемости

Виктор Логинов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктор Логинов. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктор Логинов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктор Логинов. Фото: instagram.com/loginov_victor/
Виктор Логинов. Фото: instagram.com/loginov_victor/

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