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Вторник 19 сентября

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Хаматову наказали за "поганый язык" на популярном шоу

Хаматову наказали за "поганый язык" на популярном шоу
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Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова получила смачный удар по репутации. В эфире канала "Россия" раскрыли пороки знаменитости.

В студии программы "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым всегда особая атмосфера, да и гости приходят как на подбор. Ведущий почти ничего не слышит и гримасничает на камеру, но шоу набирает популярность. В новом выпуске отличился российский артист Марат Башаров: он в пух и прах разнес коллег, которые уехали из России. В частности, Чулпан Хаматова встала ему поперек горла.

И не важно, что в прошлом актер жестоко колотил своих жен, с позором получил увольнение с работы, а в СМИ прослыл пьяницей. На шоу "Жизнь и судьба" он предстал могущественным патриотом страны — сравнил РФ с матерью и отхлестал жесткими фразами бывших друзей.

Всех неугодных Марат Башаров перечислять не стал, но изрядно прыснул ядом в отношении иноагента Анатолия Белого и Чулпан Хаматовой. Говоря о последней, артист не церемонился. "Ну не дура?" — вопрошал герой шоу, пока ему поддакивал больной Борис Корчевников.

"Как мне жалко этих людей, которые в такой трудный час, извините, забздели и слиняли из страны... Я уверен на тысячу процентов, что пройдет совсем немного времени и эти люди будут кусать локти. Несмотря на то, что очень сложно укусить локоть, они дотянутся своим языком поганым и до крови будут его грызть", — заявил гость программы "Жизнь и судьба".

Кадр из шоу "Жизнь и судьба"/Россия 1

Публично порицая покинувших Россию коллег, Марат Башаров их прилюдно унизил и тем самым наказал. Но особенно он наказал самого себя, зарождая ненависть и гнев в своем сознании. Какими бы ни были Чулпан Хаматова и иноагент Анатолий Белый, возникает извечный вопрос: а судьи кто?

19 сентября 2023, 19:16
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеканал "Россия 1"/Шоу "Жизнь и судьба"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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