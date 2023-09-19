"Засудить этих тварей": Шаляпин высказался после обсуждений в Сети его откровенных снимков

Артист не смог сдержать эмоций после реакций хейтеров на его пикантную фотографию.

Прохор Шаляпин является одним из самых завидных женихов российской эстрады. На его счету уже не один скандальный роман. Правда, как только артист нашел настоящее счастье в личной жизни, оно от него ушло. Его последняя возлюбленная скончалась всего лишь через месяц после замужества.

Как признается Прохор Шаляпин, он до сих пор не может прийти в себя после утраты. Однако не только артист не может проверить в случившееся, но и некоторые его знакомые. Так, например, недавно Александра Рашель заявила, что Татьяна Дэвис на самом деле жива и находится в Нижегородской области, якобы Прохор Шаляпин все это придумал. Такое обвинение повергло в шок певца.

"Если бы она там была, наверное, уже это как-то просочилось бы в сеть. Очень хочется даже засудить этих тварей", — цитирует Прохора Шаляпина Пятый канал.

К слову, недавно на своей странице в социальных сетях артист опубликовал шокирующую фотографию. На снимке Прохор Шаляпин лежит на пляже голышом и демонстрирует пятую точку. Долгое время звездный певец обходил стороной злобные комментарии хейтеров, однако спустя время все-таки высказался после обсуждений в Сети его откровенных снимков. Он убежден, что в стране не хватает секса.

"Что ж такое? Какое-то пуританство сплошное... Без п****** (непристойного изображения половых отношений, — Прим. ред.), но эротика должна быть", – заявил артист.



