Стала известна причина возвращения сбежавшего из России Милохина

Пахмутова стала вдовой Тесты Петров тайно женился Игры Сонник

Топ новостей недели

Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего КиркороваНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистомКрепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало"Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало"

Лента новостей

Вторник 19 сентября

16:50Пьяная экс-любовница Богомолова закатила истерику на похоронах 16:15Стала известна причина возвращения сбежавшего из России Милохина 14:40Врач рассказала о страшных последствиях диеты Бьянки 13:50"Я удочерила": воспитывающая малышку Орлова ответила на вопрос о беременности 13:10В Москве мать задушила собственного ребенка: ему было 10 месяцев 12:20"Состояние тяжелое": Пахмутовой стало хуже после смерти мужа 11:30Попавший в реанимацию Николаев перенес сложную операцию: подробности 11:00Москва красивее Нью-Йорка и Лос-Анджелеса – американский журналист 10:17Как Петров расстался с Милославской: история шокирующего предательства 09:37Слово не воробей: на устроивших скандал Успенскую и ее дочь подали в суд 08:44Народ набросился на звезду комедий из-за оскорбления в адрес Бузовой: Напоминает о себе 08:00Это могло бы изменить ход исторических событий: стали известны новые факты о фильме "Иван Васильевич меняет профессию" 06:05Косметолог назвала главные ошибки в уходе за кожей 05:59"Не надо ходить между могил": похороны Добронравова могут обернуться трагедией 04:23Сыну Янковского досталась главная роль в сериале "Преступление и наказание" 02:47Легендарный пес вернется в перезапуск ситкома "Счастливы вместе" 00:12"Не может дышать и умирает": какие пластические операции могут привести к летальному исходу 23:32Любовь народная: песни "Любэ" слушают олени из провинции 22:05"Даже всплакнула": Кабаева опередила народ со словами о беременности 20:43Родные простились с певицей Лолитой 19:43Звезда "Вампиров средней полосы" строит терем в родном городе 19:29Наташа Королева улетела к матери в США 17:21Лариса Гузеева: "Муж моя собственность! Хочу – сделаю ему трепанацию черепа" 14:54Пахмутовой до последнего не сообщали о гибели мужа 14:42После встречи с подругами Тодоренко оказалась под капельницей 14:33Диетолог призвала россиян не хранить крупы в полиэтиленовых пакетах 14:22Стоматолог раскрыла недостатки домашнего отбеливания зубов 13:36Костомаров откровенно рассказал о своем состоянии после ампутации: Орал от боли 12:43Милославская ударилась в работу после известия о свадьбе Петрова 10:57Синоптик: бабье лето порадует россиян субтропической жарой 10:25Авто, квартира, дача: стало известно имя наследника имущества актера "Солдаты" 09:19"Нет квартиры, машины, няни": Анна Седокова сбежала от латвийского мужа 08:03Шарлотка по рецепту Елены Малышевой: готовим вместе 06:05Кривляющаяся Долина показала себя без фильтров 04:10Как накопить один миллион рублей за год: 10 рабочих способов 02:17Взрослая кошка отомстила мейн-куну за прерванный сон – видео 00:05Как избавиться от лени: действенные методы и советы 22:41Парень снял напряжение с дочкой Глюкозы в салоне авто: Не постеснялся заснять 22:22Найти себя в онлайне: топ-7 профессий, которые позволяют зарабатывать в 2024 году 20:45Милош Бикович препятствует демонстрации живота беременной возлюбленной. Почему? 20:13Топ-5 трендовых сумок осени 19:31Фигурист Роман Костомаров заливал боль от измен жены алкоголем 18:19Россия скорбит: светлую память Добронравова почтили звезды шоу-бизнеса 17:24Розенбаум устроил разнос в эфире Первого канала 16:43"Живое сердце": Игорь Крутой поделился видео о самом главном 16:01"Утро недоброе": знаменитой актрисе вызвали "скорую" после интоксикации 14:49"Могу сказать честно": 40-летняя красавица из "Уральских пельменей" предалась чувственной связи 13:44Сраженный инфарктами Николаев игнорировал врачей. И вот что с ним стало 11:38Пластический хирург рассказал об операциях Оксаны Федоровой 08:10Тест: угадайте советский фильм по кадру с парикмахером
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Стала известна причина возвращения сбежавшего из России Милохина

Стала известна причина возвращения сбежавшего из России Милохина
321

Блогер раскрыл подробности своего приезда на родные земли.

Еще полтора года назад Даня Милохин покинул родные земли, да еще и со скандалом. Он сорвал съемки шоу на федеральном канале, а чуть позже опубликовал видео, где торжественно исполняет гимн Украины. Поступки молодого человека тогда никто не понял, более того, его стали осуждать за содеянное.

Как известно, жизнь Дани Милохина складывается далеко не гладко за рубежом. Неоднократно он рассказывал о том, что у него заканчиваются деньги, а брать рекламу в его блоге рекламодатели не хотят. А несколько дней назад общественность потрясла новость о возвращение популярного блогера в Россию.

Многие общественные деятели поспешили отреагировать на шокирующие известие. Среди них и Владимир Соловьев, и Екатерина Мизулина. Они обратились к Минобороны с просьбой о призыве популярного блогера в армию. Правда, уже на следующий день после новости Даня Милохин улетел обратно в Дубай.

Общественность посчитала, что молодой человек испугался призыва во Вооруженные силы, поэтому решил поскорее уехать обратно, однако сегодня стала известна истинная причина возвращение сбежавшего из России Дани Милохина. Как признался артист, его приезд связан с работой. Он стал героем в ролике для раскрутки приложения для знакомств. Кроме того, блогер встретился с друзьями и решил вопросы о возможном сотрудничестве с новыми проектами.

19 сентября 2023, 16:15
Даня Милохин. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
runews24✓ Надежный источник

Фоторепортаж

К каким кумирам молодежи у родителей есть претензии

Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube / @_STENKA_
YouTube / @vmeste.project

По теме

Вернувшийся в Россию Милохин вновь сбежал за границу из-за страха: чего он боится?

"В армию, быстро, щенок!": вернувшегося в Россию Милохина отправляют на службу
Даня Вячеславович Милохин

Даня Вячеславович Милохин тиктокер, рэп-исполнитель, блогер

Пьяная экс-любовница Богомолова закатила истерику на похоронах

Пьяная экс-любовница Богомолова закатила истерику на похоронах
Бывшая гражданская жена режиссера разразилась матерщиной в хмельном угаре. Видимо, Константин Богомолов любит женщин с характером. Похороны актера, звезды сериала "Солдаты" Вячеслава Гришечкина привели к драматической курьезной сцене.

Врач рассказала о страшных последствиях диеты Бьянки

Врач рассказала о страшных последствиях диеты Бьянки
Специалист объяснил, какую ошибку совершила певица Бьянка в погоде за идеальной фигурой. Недавно 38-летняя Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, призналась в подрыве собственного здоровья.

"Я удочерила": воспитывающая малышку Орлова ответила на вопрос о беременности

"Я удочерила": воспитывающая малышку Орлова ответила на вопрос о беременности
Телеведущая Ольга Орлова, кажется, ничего не скрывает от поклонников. Весной этого года мечта Ольги Орловой исполнилась.

"Состояние тяжелое": Пахмутовой стало хуже после смерти мужа

"Состояние тяжелое": Пахмутовой стало хуже после смерти мужа
В субботу, 16 сентября, скончался поэт-песенник Николай Добронравов.

Попавший в реанимацию Николаев перенес сложную операцию: подробности

Попавший в реанимацию Николаев перенес сложную операцию: подробности
Народный артист России Игорь Николаев находится в больнице уже несколько дней. На днях появилась информация о госпитализации 63-летнего Игоря Николаева.

Выбор читателей

17/09ВскРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала 18/09ПндРодные простились с певицей Лолитой 17/09ВскПарень снял напряжение с дочкой Глюкозы в салоне авто: Не постеснялся заснять 18/09Пнд"Нет квартиры, машины, няни": Анна Седокова сбежала от латвийского мужа 18/09ПндЛюбовь народная: песни "Любэ" слушают олени из провинции 18/09ПндПахмутовой до последнего не сообщали о гибели мужа