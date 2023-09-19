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Вторник 19 сентября

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Пьяная экс-любовница Богомолова закатила истерику на похоронах

Пьяная экс-любовница Богомолова закатила истерику на похоронах
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Бывшая гражданская жена режиссера разразилась матерщиной в хмельном угаре. Видимо, Константин Богомолов любит женщин с характером.

Похороны актера, звезды сериала "Солдаты" Вячеслава Гришечкина привели к драматической курьезной сцене. Коллега покойного Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в "Счастливы вместе", кричала грубые слова и размахивала сигаретой. Режиссер Константин Богомолов, с которым она в прошлом крутила бурный роман, поблизости отсутствовал. Тем лучше — краснеть не пришлось.

Брюнетка была явно подшофе и привлекала к себе внимание, закатив истерику. Она вспоминала покойного товарища и громко посылала окружающих. Отвязная матерщинница заявила, что совсем недавно общалась с Вячеславов Гришечкиным, и тот был совершенно здоров.

SHOT пишет, что на похороны Юлия Захарова пришла уже пьяной. Принимала актриса на грудь одна или с коллективом, доподлинно неизвестно. В любом случае вероятность, что Константин Богомолов составил ей компанию, минимальна. Их романтические отношения завершились в начале века, а сейчас Ксения Собчак вряд ли позволяет супругу развлекаться с бывшей пассией.

Отметим, что алкоголь до добра не доводит. Да и такие напитки не всегда отличаются качеством, напоминает сайт VSE42.RU.

Юлия Захарова показала себя не с лучшей стороны. На похоронах ее лицо выглядело опухшим. Как передает издание "Вести Подмосковья", отеки сигнализируют об отклонениях в работе организма. Ранее Константин Богомолов заявлял, что невозможно пить водку в одиночестве и при этом не чувствовать себя алкоголиком.

19 сентября 2023, 16:50
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHOT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Богомолова перекосило рядом с Собчак

Художник Никас Сафронов.
Актриса Наталья Рудова.
Актриса Ингеборга Дапкунайте.
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский.
Телеведущая Регина Тодоренко.
Актриса Софья Каштанова.
Актриса Любовь Аксенова.
Актер Александр Петров.
Руководитель коллектива "Хор Турецкого" Михаил Турецкий.
Константин Богомолов и Ксения Собчак.
Влюбленный режиссер строит рожицы телеведущей.
А та хохочет.
Режиссер Квентин Тарантино.
Актер Дмитрий Певцов.

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