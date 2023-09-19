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Вторник 19 сентября

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Врач рассказала о страшных последствиях диеты Бьянки

Врач рассказала о страшных последствиях диеты Бьянки
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Специалист объяснил, какую ошибку совершила певица Бьянка в погоде за идеальной фигурой.

Недавно 38-летняя Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, призналась в подрыве собственного здоровья. Строгая кефирная диета и чрезмерные занятия спортом привели певицу к пищевой аллергии, заболеваниям желудка и проблемам со спиной. Сейчас исполнительнице необходима гормональная терапия.

Диетолог Елена Соломатина объяснила, что организм Бьянки отнесся к такой диете как к войне, поэтому певица начала набирать вес. То есть организм перестраховался и во избежание такого насилия просто сделал запас жировых тканей. Жесткая диета, к которой самостоятельно прибегла артистка, приводит не только к изменению гормонального фона, но и разрушает органы пищеварения, а также нервную и эндокринную системы.

Соломатина не стала говорить точные прогнозы по восстановлению организма Бьянки, поскольку неизвестно, насколько сильный удар был нанесен. Кроме того, некоторые организмы способны восстанавливаться (например, печень), а другие – нет (мозг). Слова эксперта приводит Пятый канал.

Ранее Бьянка обвинила известного артиста в сексуальных домогательствах. По словам певицы, к ней приставал женатый мужчина. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

19 сентября 2023, 14:40
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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