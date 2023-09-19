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Вторник 19 сентября

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"Состояние тяжелое": Пахмутовой стало хуже после смерти мужа

"Состояние тяжелое": Пахмутовой стало хуже после смерти мужа
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В субботу, 16 сентября, скончался поэт-песенник Николай Добронравов. 93-летняя народная артистка СССР Александра Пахмутова после смерти мужа держалась как могла. Но композитору стало хуже. Сейчас она находится под присмотром врачей.

Источник из окружения Пахмутовой сообщил, что ее "эмоциональное состояние тяжелое". Она плачет, потому что пришло осознание случившегося, отмечает телеканал "360". Но никто из близких Александры Николаевны не сомневается, что она оправится после трагедии, поскольку является волевой и сильной женщиной.

Напомним, Александра Пахмутова и Николай Добронравов прожили в браке почти 70 лет. Сейчас народная артистка хочет лишь одного: проводить мужа в последний путь достойно, пишет "Царьград".

19 сентября 2023, 12:20
Николай Добронравов и Александра Пахмутова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Московский комсомолец ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Путин вручил 90-летней Пахмутовой роскошный подарок

9 ноября известному композитору Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет.
Поздравить ее лично приехал глава Российской Федерации Владимир Путин.
Он поднялся на сцену и подарил юбилярше роскошный букет цветов.
После этого он во всеуслышание объявил о награждении пианистки высшей наградой России – орденом Андрея Первозванного.
Торжественная церемония в скором времени состоится в московском Кремле.
Александра Пахмутова и Денис Мацуев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Именниница от всей души поблагодарила Путина за оказанную честь.
Александр Градский. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Анна Нетребко. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин и Александра Пахмутова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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