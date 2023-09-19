Попавший в реанимацию Николаев перенес сложную операцию: подробности

Народный артист России Игорь Николаев находится в больнице уже несколько дней.

На днях появилась информация о госпитализации 63-летнего Игоря Николаева. Музыканта доставили в реанимацию после боли в груди. Состояние артиста оценивалось как тяжелое. Источник из окружения певца поспешил опровергнуть сообщения. Он объявил, что певец в больнице, но не в реанимации, а на плановом обследовании. Потом на связь вышел сам певец, заявив, что с ним все относительно хорошо. Но эти слова нисколько не успокоили народ, который переживает за здоровье композитора.

Сегодня, 19 сентября, вновь появились данные, подтверждающие нахождение Николаева в реанимации. Игорь Юрьевич перенес кардиохирургическую операцию, сообщает Пятый канал. Врачи провели коронарное шунтирование. Данная операция необходима для восстановления кровотока артерий сердца, уточняет "Царьград".

В том числе благодаря операции состояние Николаева стабилизировалось. Однако, как отмечает телеканал "360", выписывать музыканта пока не торопятся, несмотря на позитивные прогнозы.

Ранее стало известно об отмене концерта Игоря Николаева. Музыкант должен был выступить в Ростове-на-Дону 19 сентября. Подробнее об этом писали "Дни.ру".