Слово не воробей: на устроивших скандал Успенскую и ее дочь подали в суд

Пластический хирург Тимур Хайдаров не стал терпеть нападки со стороны Любови Успенской.

Этим летом Любовь Успенская устроила скандал, присоединившись к словам певицы Славы, которая обвинила Тимура Хайдарова в непрофессионализме. Артистки едва ли не в один голос говорили, что остались недовольны проделанными операциями. Исполнительница хита "Одиночество" показывала жуткие шрамы и швы на груди. Королева шансона также рассказывала о некачественно проделанной Хайдаровым работе, называя того мясником. "Он мне руки изрезал", – заявляла Любовь Залмановна в одной из передач.

Но слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Хайдаров процитировал Успенскую в исковом заявлении. Теперь хирург готов судиться из-за клеветы и защищать свои честь, достоинство и репутацию. Специалист готов наказать и дочь артистки Татьяну Плаксину, которая однажды призывала "топить мясника". Хайдаров намерен получить моральную компенсацию и добиться опровержения того, что было произнесено.

Тимур подал в суд и на хирурга Александра Вдовина, у которого якобы было гнойное воспаление ягодицы после имплантации. Хайдаров обвиняет коллегу, требовавшего компенсацию в размере 10 миллионов рублей, в угрозах.

Ранее стало известно, что после скандала, который устроила Любовь Успенская, началась проверка клиник Тимура Хайдарова. Подробнее об этом писали "Дни.ру".