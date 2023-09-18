Наташа Королева улетела к матери в США

Ранее мама певицы, Людмила Порывай, удивила смелым отношением к политическому курсу страны. Теперь же Наташа Королева отправилась навестить родительницу вместе с сыном.



Что любопытно, муж поп-звезды Сергей Глушко решил остаться в Москве, сообщает издание "Утро.ру". Звезда с ребенком оказалась в штатах без присмотра главы семьи, но это объяснимо. Спутник жизни Наташи Королевой поддерживается диаметрально противоположного мнения по вопросу специальной операции, нежели его теща.



Певице явно приходится нелегко, ведь она любит и маму, и мужа. Следовательно, она вынуждена как-то подстраиваться под два совершенно разных взгляда на события. Людмила Порывай неоднократно публично озвучивала свое мнение, поэтому сомневаться в его однозначности не приходится. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня",

Сергей Глушко, в свою очередь, является убежденным сторонником Российской Федерации. Понятное дело, что и без того непростые уже только по природе своей отношения зятя и тещи сейчас накалились до предела. Так что нет ничего странного в том, что Наташа Королева полетела навещать маму Люду лишь в компании сына — более того, свой вылет в США певица старалась сохранить в тайне.

Следует отметить, что Королева называет себя именно российской певицей, на что имеет полное право. При этом исполнительница хита "Маленькая страна" настаивает, что в целом отношения в ее семье находятся в порядке. Фотографию с Наташей Королевой в кругу родных в Майами выложила ее подруга. Ну а телеканал "360" тем временем информирует, что торговый оборот России и США достиг рекордного минимума.