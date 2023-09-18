Пахмутовой до последнего не сообщали о гибели мужа

16 сентября поэт-песенник Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни. Его жена, Александра Пахмутова, 12 часов ничего об этом не знала: близкие до последнего момента не решались сообщить ей о трагедии.

Николай Добронравов умер примерно в восемь часов вечера в реанимационном отделении неназванной московской больницы. Как сообщил изданию "Московский комсомолец" источник из окружения покойного, пожалевший остаться анонимным, под вечер было решено не тревожить композиторшу.

"Александру Николаевну, действительно, решили не тревожить под вечер", — цитирует источника "Царьград".

Александра Николаевна лишь утром следующего дня узнала, что стала вдовой — она всего на год моложе покойного мужа, ей 93 года, врачи очень переживали за то, какая реакция последует, и настоятельно рекомендовали не волновать Александру Пахмутову перед сном.

"Александра Николаевна тоже в солидном возрасте, ей 93 года, – уточнил собеседник. – Такие известия под ночь ей ни к чему", — пояснил человек.

Последние месяцы Николай Добронравов был тяжело болен и не мог самостоятельно передвигаться. Большую часть времени семейная пара проживала за городом, в санатории — в частности, провела там все минувшее лето. Александре Пахмутовой выразили соболезнования многие лица отечественного шоу-бизнеса, включая Льва Лещенко, который активно поддерживал отношения с покойным и утверждает, что еще несколько дней назад тот чувствовал себя нормально.