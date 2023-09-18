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Понедельник 18 сентября

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После встречи с подругами Тодоренко оказалась под капельницей

После встречи с подругами Тодоренко оказалась под капельницей
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В своей социальной сети телеведущая опубликовала два фото, на которых она предстает с отекшим лицом и под капельницей. Накануне Регина Тодоренко устроила с подругами вечеринку, поругавшись со старшим сыном.

Звезда телеканала "Пятница" работает на износ, и даже отравление не является помехой съемкам. Вечером 16 сентября она устроила с подругами небольшую вечеринку — девушки пили вино и дегустировали различные блюда, среди которых попалось что-то с трюфелем. Регина Тодоренко утверждает, что ее любимый гриб совершенно неожиданно перестал усваиваться.

Телеведущая понимает, что это звучит как классическая шутка про объяснительную, где мужчина пил ром, бренди, текилу и водку, а в итоге отравился печеньем, однако настаивает, что выпила не более пары бокалов вина. В это можно поверить, учитывая, что на следующий день у нее была запланирована деловая поездка.

По словам Регины, ночь после тусовки с подругами она провела с большим трудом и фактически не отходя от унитаза, а на утро пришлось даже вызывать скорую помощь. Врачи кое-как поставили ведущую на ноги, и Регина Тодоренко успешно вылетела из Москвы, успев, однако, поругаться со старшим сыном — о чем она теперь сожалеет.

"Расставание было нелегким. Наорала на старшего, он уснул, а я улетела в Калининград. Теперь мне грустно от того, что мы не попрощались как следует", — поделилась переживаниями телеведущая в соцсети.

Не так давно звезда программы "Орел и решка" рассказала, что большая загруженность по работе мешает ее отношениям с детьми. Телеведущая живет в браке с Владом Топаловым, пара воспитывает двух сыновей, причем от обоих декретных отпусков Регина Тодоренко отказалась и из последних сил совмещала заботу о детях с работой.

18 сентября 2023, 14:42
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Фоторепортаж

От Толкалиной до Тодоренко: страшно красивые иконы шоу-бизнеса

Любовь Толкалина. Фото: соцсети
Наталья Штурм. Фото: соцсети
Ольга Серябкина. Фото: соцсети
Екатерина Андреева. Фото: соцсети
Ида Галич. Фото: соцсети
Регина Тодоренко. Фото: соцсети

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