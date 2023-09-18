Костомаров откровенно рассказал о своем состоянии после ампутации: Орал от боли

Пахмутова стала вдовой Тесты Петров тайно женился Игры Сонник

Топ новостей недели

Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнесаЗамена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса SHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто этоSHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто это "Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!""Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!" "Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну"Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну

Лента новостей

Понедельник 18 сентября

14:33Диетолог призвала россиян не хранить крупы в полиэтиленовых пакетах 14:22Стоматолог раскрыла недостатки домашнего отбеливания зубов 13:36Костомаров откровенно рассказал о своем состоянии после ампутации: Орал от боли 12:43Милославская ударилась в работу после известия о свадьбе Петрова 10:57Синоптик: бабье лето порадует россиян субтропической жарой 10:25Авто, квартира, дача: стало известно имя наследника имущества актера "Солдаты" 09:19"Нет квартиры, машины, няни": Анна Седокова сбежала от латвийского мужа 08:03Шарлотка по рецепту Елены Малышевой: готовим вместе 06:05Кривляющаяся Долина показала себя без фильтров 04:10Как накопить один миллион рублей за год: 10 рабочих способов 02:17Взрослая кошка отомстила мейн-куну за прерванный сон – видео 00:05Как избавиться от лени: действенные методы и советы 22:41Парень снял напряжение с дочкой Глюкозы в салоне авто: Не постеснялся заснять 22:22Найти себя в онлайне: топ-7 профессий, которые позволяют зарабатывать в 2024 году 20:45Милош Бикович препятствует демонстрации живота беременной возлюбленной. Почему? 20:13Топ-5 трендовых сумок осени 19:31Фигурист Роман Костомаров заливал боль от измен жены алкоголем 18:19Россия скорбит: светлую память Добронравова почтили звезды шоу-бизнеса 17:24Розенбаум устроил разнос в эфире Первого канала 16:43"Живое сердце": Игорь Крутой поделился видео о самом главном 16:01"Утро недоброе": знаменитой актрисе вызвали "скорую" после интоксикации 14:49"Могу сказать честно": 40-летняя красавица из "Уральских пельменей" предалась чувственной связи 13:44Сраженный инфарктами Николаев игнорировал врачей. И вот что с ним стало 11:38Пластический хирург рассказал об операциях Оксаны Федоровой 08:10Тест: угадайте советский фильм по кадру с парикмахером 06:05Хорошая хозяйка должна их знать: три правила для приготовления вкусной еды 04:29Португальский город затопило вином – видео 04:19Пахмутова стала вдовой: умер поэт-песенник Добронравов 02:15В Анапе дельфин обратил в бегство туриста – видео 00:03Кукольный театр: 3 типа героев спектакля 22:08Барановская заговорила о подготовке к свадьбе 20:09Любовницы Александра Петрова: с кем актер встречался до женитьбы? 19:55"Может умереть в любой момент": Стриженова рассказала об инсульте у любимого зверя 19:05"Тимур – художник": Киркоров вступился за хирурга Хайдарова после претензий Успенской 17:50Перед госпитализацией на выступление Николаева были распроданы практически все билеты 17:11Минус 80 килограммов: сколько денег юморист Морозов потратил на похудение 16:26Анастасия Костенко обвинила поклонников в ханжестве 14:43"Одна из?!": Бузова прилюдно возмутилась оценкой своих форм 12:56Умер прославившийся по роли в сериале "Солдаты" актер Вячеслав Гришечкин 11:57Исчезнувшая Бородина вышла на связь с поклонниками 11:39Высоцкая призналась в зависимости: Первая мысль утром 08:20Водителей предостерегли от мытья авто под прямыми солнечными лучами 08:00Синоптик спрогнозировал второе пришествие бабьего лета в Москве 06:07Эксперт опроверг новость о повышении платы за ЖКХ с 1 октября 04:23Пожилым людям порекомендовали бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы 02:03Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие 00:17После развода Бритни Спирс связалась с уголовником 22:14Любовь с первого взгляда: поспешно женившийся Петров последовал примеру коллег 22:09В Лондоне состоялся посвященный королеве Елизавете II парад корги – видео 21:30Лишившийся концерта Шнуров пригрозил организаторам судом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Костомаров откровенно рассказал о своем состоянии после ампутации: Орал от боли

Костомаров откровенно рассказал о своем состоянии после ампутации: Орал от боли
657

Знаменитый фигурист дал первое большое интервью после выписки из коммунарки. Роман Костомаров был откровенен как никогда и рассказал, как тяжело ему было во время лечения.

В эфире телеканала НТВ на программе "Секрет на миллион" олимпийский чемпион признался, что после ампутации стоп его боль была столь невыносима, что обезболивающие препараты зачастую были бессильны. Временами он не мог сдержать криков — по словам Романа Костомарова, сначала в постоперационный период было невозможно элементарно приподнять руку или голову с подушки, не говоря уже об укороченной ноге.

"Я орал от боли, как будто меня оперируют наживую", — рассказал фигурист ведущей программы Лере Кудрявцевой. — Ты не можешь поднять голову с подушки первое время, руку приподнять, свою обрубленную ногу".

При этом еще сложно в полной мере понять, какие же переживания были более мучительными — физические или моральные. Довольно сложно представить себя на месте знаменитого спортсмена, которому предстоит ампутация ног. Роман Костомаров столкнулся с невыносимыми переживаниями, передает телеканал "360".

На сложнейшую в моральном плане операцию олимпийский чемпион согласился через слезы. Он до сих пор с трудом верит в то, что поправился, называя это истинным чудом. С ним сложно не согласиться: еще несколько месяцев назад спортсмена успели несколько раз похоронить, однако уже в августе в Сочи на шоу Ильи Авербуха "Письма любви" Роман Костомаров вышел на лед.

18 сентября 2023, 13:36
Роман Костомаров. Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

По теме

Петросян пришел на ледовое шоу с Костомаровым и остался в восторге

Сделал вид или отпустил измену: Психолог описал отношения Костомарова и Доминой

Милославская ударилась в работу после известия о свадьбе Петрова

Милославская ударилась в работу после известия о свадьбе Петрова
На днях актер объявил о свадьбе с новой девушкой, далекой от мира кино, хотя еще летом экс-пара выкладывала совместные фото. Теперь Анастасия Милославская с головой ушла в работу. 15 сентября российский актер Александр Петров написал на своей странице в соцсети, что совершенно случайно познакомился с девушкой по имени Виктория, и они практически сразу сыграли свадьбу.

Авто, квартира, дача: стало известно имя наследника имущества актера "Солдаты"

Авто, квартира, дача: стало известно имя наследника имущества актера "Солдаты"
Появилась информация о том, кому достанется собственность Вячеслава Гришечкина. На днях на плечи общественности обрушилась страшная новость.

"Нет квартиры, машины, няни": Анна Седокова сбежала от латвийского мужа

"Нет квартиры, машины, няни": Анна Седокова сбежала от латвийского мужа
Певица поделилась с поклонниками желанием начать жизнь с чистого листа. Анна Седокова любит общаться со своими поклонниками и часто откровенничает в разговорах о личной жизни.

Шарлотка по рецепту Елены Малышевой: готовим вместе

Шарлотка по рецепту Елены Малышевой: готовим вместе
Главный теледоктор страны рассказала, как готовить шарлотку, чтобы она была полезной. В эфире программы "Жить здорово!" мудрая блондинка дала шикарный рецепт, который обязательно пригодится осенью.

Кривляющаяся Долина показала себя без фильтров

Кривляющаяся Долина показала себя без фильтров
Народная артистка России Лариса Долина выглядит гораздо моложе своих лет. Говорят, Лариса Долина перенесла немало пластических операций, пытаясь бороться с признаками старости.

Выбор читателей

17/09ВскРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала 17/09Вск"Могу сказать честно": 40-летняя красавица из "Уральских пельменей" предалась чувственной связи 16/09СбтБарановская заговорила о подготовке к свадьбе 17/09Вск"Утро недоброе": знаменитой актрисе вызвали "скорую" после интоксикации 17/09ВскПарень снял напряжение с дочкой Глюкозы в салоне авто: Не постеснялся заснять 17/09ВскПахмутова стала вдовой: умер поэт-песенник Добронравов