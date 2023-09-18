Авто, квартира, дача: стало известно имя наследника имущества актера "Солдаты"

Пахмутова стала вдовой Тесты Петров тайно женился Игры Сонник

Топ новостей недели

Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнесаЗамена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса SHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто этоSHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто это "Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!""Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!" "Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну"Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну

Лента новостей

Понедельник 18 сентября

10:25Авто, квартира, дача: стало известно имя наследника имущества актера "Солдаты" 09:19"Нет квартиры, машины, няни": Анна Седокова сбежала от латвийского мужа 08:03Шарлотка по рецепту Елены Малышевой: готовим вместе 06:05Кривляющаяся Долина показала себя без фильтров 04:10Как накопить один миллион рублей за год: 10 рабочих способов 02:17Взрослая кошка отомстила мейн-куну за прерванный сон – видео 00:05Как избавиться от лени: действенные методы и советы 22:41Парень снял напряжение с дочкой Глюкозы в салоне авто: Не постеснялся заснять 22:22Найти себя в онлайне: топ-7 профессий, которые позволяют зарабатывать в 2024 году 20:45Милош Бикович препятствует демонстрации живота беременной возлюбленной. Почему? 20:13Топ-5 трендовых сумок осени 19:31Фигурист Роман Костомаров заливал боль от измен жены алкоголем 18:19Россия скорбит: светлую память Добронравова почтили звезды шоу-бизнеса 17:24Розенбаум устроил разнос в эфире Первого канала 16:43"Живое сердце": Игорь Крутой поделился видео о самом главном 16:01"Утро недоброе": знаменитой актрисе вызвали "скорую" после интоксикации 14:49"Могу сказать честно": 40-летняя красавица из "Уральских пельменей" предалась чувственной связи 13:44Сраженный инфарктами Николаев игнорировал врачей. И вот что с ним стало 11:38Пластический хирург рассказал об операциях Оксаны Федоровой 08:10Тест: угадайте советский фильм по кадру с парикмахером 06:05Хорошая хозяйка должна их знать: три правила для приготовления вкусной еды 04:29Португальский город затопило вином – видео 04:19Пахмутова стала вдовой: умер поэт-песенник Добронравов 02:15В Анапе дельфин обратил в бегство туриста – видео 00:03Кукольный театр: 3 типа героев спектакля 22:08Барановская заговорила о подготовке к свадьбе 20:09Любовницы Александра Петрова: с кем актер встречался до женитьбы? 19:55"Может умереть в любой момент": Стриженова рассказала об инсульте у любимого зверя 19:05"Тимур – художник": Киркоров вступился за хирурга Хайдарова после претензий Успенской 17:50Перед госпитализацией на выступление Николаева были распроданы практически все билеты 17:11Минус 80 килограммов: сколько денег юморист Морозов потратил на похудение 16:26Анастасия Костенко обвинила поклонников в ханжестве 14:43"Одна из?!": Бузова прилюдно возмутилась оценкой своих форм 12:56Умер прославившийся по роли в сериале "Солдаты" актер Вячеслав Гришечкин 11:57Исчезнувшая Бородина вышла на связь с поклонниками 11:39Высоцкая призналась в зависимости: Первая мысль утром 08:20Водителей предостерегли от мытья авто под прямыми солнечными лучами 08:00Синоптик спрогнозировал второе пришествие бабьего лета в Москве 06:07Эксперт опроверг новость о повышении платы за ЖКХ с 1 октября 04:23Пожилым людям порекомендовали бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы 02:03Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие 00:17После развода Бритни Спирс связалась с уголовником 22:14Любовь с первого взгляда: поспешно женившийся Петров последовал примеру коллег 22:09В Лондоне состоялся посвященный королеве Елизавете II парад корги – видео 21:30Лишившийся концерта Шнуров пригрозил организаторам судом 20:50Госпитализированный Николаев вышел на связь: вот что он сказал 20:45Какие продукты усиливают мигрень 20:30Воспитывающая двоих детей Тодоренко взвыла без Топалова: Уехал 19:45Не только Николаев: оказавшийся на больничной койке Васильев напугал россиян 19:00Врач рассказал о влиянии алкоголя на мозг: о таких последствиях вы вряд ли задумывались
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Авто, квартира, дача: стало известно имя наследника имущества актера "Солдаты"

Авто, квартира, дача: стало известно имя наследника имущества актера "Солдаты"
331

Появилась информация о том, кому достанется собственность Вячеслава Гришечкина.

На днях на плечи общественности обрушилась страшная новость. Актер сериала "Солдаты" умер на 62 году жизни. Неделю назад актер попал в больницу из-за проблем с сердцем, врачи боролись за жизнь Вячеслава Гришечкина, однако спустя несколько дней близкие сообщили, что артист скончался.

Новость шокировала не только поклонников, но и коллег по цеху. Многие до сих пор приходят в себя после страшного известия. Однако, несмотря на трагедию, общественность не смогла пройти мимо вопроса о том, кому же достанется имущество актера.

Как сообщает Пятый канал, в собственности Вячеслава Гришечкина есть автомобиль, квартира в спальном районе Москвы и дача в Московской области. Супруга актера скончалась около пяти лет назад, к слову, артист тяжело переживал трагедию. Кроме того, еще в первом браке у него родилась дочь – Ольга.

Стало известно, что как раз Ольга станет наследницей имущества актера "Солдаты". Дочери, которая получит все наследство, сейчас тридцать лет, она живет в Москве и является руководителем международной компанией.

Раннее "Дни.ру" писали, что любовница избавилась от ребенка Гришечкина.

18 сентября 2023, 10:25
Вячеслав Гришечкин. Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
5-tv✓ Надежный источник

По теме

Умер прославившийся по роли в сериале "Солдаты" актер Вячеслав Гришечкин

Любовница избавилась от ребенка пьянствующего известного актера Гришечкина: врожденные пороки

"Нет квартиры, машины, няни": Анна Седокова сбежала от латвийского мужа

"Нет квартиры, машины, няни": Анна Седокова сбежала от латвийского мужа
Певица поделилась с поклонниками желанием начать жизнь с чистого листа. Анна Седокова любит общаться со своими поклонниками и часто откровенничает в разговорах о личной жизни.

Шарлотка по рецепту Елены Малышевой: готовим вместе

Шарлотка по рецепту Елены Малышевой: готовим вместе
Главный теледоктор страны рассказала, как готовить шарлотку, чтобы она была полезной. В эфире программы "Жить здорово!" мудрая блондинка дала шикарный рецепт, который обязательно пригодится осенью.

Кривляющаяся Долина показала себя без фильтров

Кривляющаяся Долина показала себя без фильтров
Народная артистка России Лариса Долина выглядит гораздо моложе своих лет. Говорят, Лариса Долина перенесла немало пластических операций, пытаясь бороться с признаками старости.

Парень снял напряжение с дочкой Глюкозы в салоне авто: Не постеснялся заснять

Парень снял напряжение с дочкой Глюкозы в салоне авто: Не постеснялся заснять
16-летняя наследница певицы рано повзрослела и вошла во вкус. Весной она окончила девятый класс и больше не возвращалась за парту. Но это отнюдь не мешает девушке развлекаться на глазах у всей страны. Малолетняя Лидия Чистякова пошла по стопам популярной в России матери, признав себя артисткой.

Милош Бикович препятствует демонстрации живота беременной возлюбленной. Почему?

Милош Бикович препятствует демонстрации живота беременной возлюбленной. Почему?
Об "интересном положении" своей девушки Иваны Малич сербский актер рассказал на своей странице в соцсети. Милош Бикович подчеркнул, что на признание его вынудила пресса. Звезда нашумевшего в России фильма "Холоп" не скрывает своего ликования, хотя папарацци и нарушили планы.

Выбор читателей

17/09ВскРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала 16/09СбтБарановская заговорила о подготовке к свадьбе 17/09Вск"Могу сказать честно": 40-летняя красавица из "Уральских пельменей" предалась чувственной связи 17/09Вск"Утро недоброе": знаменитой актрисе вызвали "скорую" после интоксикации 17/09ВскПахмутова стала вдовой: умер поэт-песенник Добронравов 17/09ВскПарень снял напряжение с дочкой Глюкозы в салоне авто: Не постеснялся заснять