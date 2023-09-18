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Понедельник 18 сентября

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"Нет квартиры, машины, няни": Анна Седокова сбежала от латвийского мужа

"Нет квартиры, машины, няни": Анна Седокова сбежала от латвийского мужа
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Певица поделилась с поклонниками желанием начать жизнь с чистого листа.

Анна Седокова любит общаться со своими поклонниками и часто откровенничает в разговорах о личной жизни. Кажется, экс-солистка группы "Виа Гра", в отличие от многих своих коллег, не придерживается мнения, что личное остается не публичным. В 2020 году Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста. С того момента их отношения активно развиваются на виду общественности.

Еще недавно отношения возлюбленных терпели сильный разлад из-за собаки, подаренной певицей мужу. А сегодня певица поделилась с поклонниками желанием начать жизнь с чистого листа. В своем микроблоге артистка опубликовала фотографию со своим сыном.

"Это мы. У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но зато есть мы", – подписала публикацию Анна Седокова, намекнув на разлад в отношениях с мужем.

Далее экс-солистка группы "Виа Гра" разместила видео, где она выбирает квартиру для съема с личной гардеробной и шикарным видом на Москву. Сам избранник артистки комментариев по этому поводу не давал. Еще несколько дней назад он на свой личной странице опубликовал пост-признание в любви Анне Седоковой. Так, поклонникам остается только догадываться, почему их любимица сбежала от латвийского мужа.

18 сентября 2023, 09:19
Анна Седакова. Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бондарчук и Седокова ужаснули нарядами

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Сплетники посчитали, что беременную экс-солистку "ВИА Гры" подвело слишком узкое трико в области зоны бикини.
"И где вообще они все такие страшные шмотки берут?!", "Зависла над фото Седоковой. Что там на ней надето? Зона бикини слишком выделена. Это даже не леггинсы, а колготки что ли такие тонкие?", "Да что случилось -о?! Затмение?! Что у всех за наряды адские?! Седакова!!!" – негодуют сетевые эстеты.
Олег Меньшиков наслаждался драмой "Скрытые фигуры" в обществе своей жены Анастасии Черновой.
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Оценила оскароносную картину и бывшая звезда сериала "Интерны" Аглая Тарасова.
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