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Воскресенье 17 сентября

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Парень снял напряжение с дочкой Глюкозы в салоне авто: Не постеснялся заснять

Парень снял напряжение с дочкой Глюкозы в салоне авто: Не постеснялся заснять
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16-летняя наследница певицы рано повзрослела и вошла во вкус. Весной она окончила девятый класс и больше не возвращалась за парту. Но это отнюдь не мешает девушке развлекаться на глазах у всей страны.

Малолетняя Лидия Чистякова пошла по стопам популярной в России матери, признав себя артисткой. Находясь под теплым родительским крылом, она попыталась вступить на путь киноактрисы и поп-дивы. Прямо как певица Глюкоза.

Разменявшая четвертый десяток звезда нулевых денно и нощно поддерживала дочь. Она находила оправдание ее скандальным поступкам, которые в основном и способствовали узнаваемости ребенка в российском обществе.

Лидия Чистякова даже придумала себе нетривиальное прозвище — "рей". Однако пока оно лишь отдается эхом звучного псевдонима певицы Глюкозы.

Впрочем, у 16-летней девушки уже есть армия поклонников и друзья противоположного пола. С одним из парней девушка повеселилась в авто перед включенной камерой. Юноша записал видео на заднем сидении машины вместе с дочерью российской знаменитости.

Типичные подростковые шалости в виде шуток и творческих экспериментов помогли застенчивому юноше раскрепоститься. Ранее у него возникали проблемы с принятием своего голоса. И хотя рядом была не певица Глюкоза, а лишь ее наследница, в дороге скромник снял напряжение и запел почти как соловей.

"Это теперь один из моих любимых видосов. Почему? Я был сонный, "убитый", но не постеснялся заснять, как мы дурачимся и поем. Для меня это прям прогресс", — поделился парень в описании к ролику.

Дочь певицы Глюкозы любезно перенаправила видео на свою страничку. Сейчас у Лидии Чистяковой есть новый повод для гордости. Кажется, она муза.

17 сентября 2023, 22:41
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой

Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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