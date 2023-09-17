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Милош Бикович препятствует демонстрации живота беременной возлюбленной. Почему?

Милош Бикович препятствует демонстрации живота беременной возлюбленной. Почему?
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Об "интересном положении" своей девушки Иваны Малич сербский актер рассказал на своей странице в соцсети. Милош Бикович подчеркнул, что на признание его вынудила пресса.

Звезда нашумевшего в России фильма "Холоп" не скрывает своего ликования, хотя папарацци и нарушили планы. Милош Бикович вместе со своей возлюбленной Иваной собирался объявить о грядущем пополнении несколько позже, однако фотокорреспонденты не отставали от пары ни на шаг.

Актер поблагодарил поклонников за хорошие пожелания. "Спасибо всем за добрые слова, и просим СМИ и журналистов нас не беспокоить!" — пишет будущий отец.

Милош Бикович сделал объявление для огромной аудитории: как только их пара будет готова говорить на тему беременности, то обязательно сама выйдет на связь. Свое сообщение в соцсети актер сопроводил совместной фотографией с партнершей.

В момент съемки звездный брюнет умышленно выбрал такой ракурс, чтобы живот Иваны не попал в кадр и фанаты не смогли сделать выводов о сроке ее беременности. Отметим, что Милош довольно любвеобилен и известен романами как в Сербии, так и в России.

С Иваной Малич знаменитый актер стал встречаться в конце лета 2021 года, скандально разойдясь до этого с чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной. Кроме того, он пару лет делил крышу над головой с российской кинозвездой Аглаей Тарасовой, а также был замечен в связях с моделями Сашей Лусс из России и Барбарой Таталович из Сербии. Возможно, после рождения ребенка Милош Бикович все же остепенится.

17 сентября 2023, 20:45
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Сергей Бурунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Аверин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

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