Фигурист Роман Костомаров заливал боль от измен жены алкоголем

Олимпийский чемпион наконец-то дал большое интервью. Роман Костомаров молчал с момента его госпитализации в Коммунарку.

46-летний фигурист стал гостем программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ, где рассказал некоторые подробности личной жизни. В частности, Роман Костомаров объяснил, почему девять лет не звал замуж Оксану Домнину — женщину, проводившую каждую свободную минуту возле постели спортсмена в период его тяжелой болезни.



Спортсмен считал, будто свадьба — это чистая формальность, хотя и очень важна для девушки. Также мужчина подчеркнул, что быстро и легко привязывается к людям.

В студии шоу перед большой аудиторией Роман Костомаров вспомнил, какую боль ему приносили сомнения в верности первой жены, Юлии Лаутовой. Она, будучи также фигуристкой, постоянно летала в Россию, оставляя избранника одного в Америке. Их брак продлился всего три года.

В тот сложный момент фигурист и начал тесно взаимодействовать с Оксаной Домниной, которая приходилась Юлии подругой. Однако этот факт не остановил возникшую симпатию мужчины.

"Она долго противилась нашим отношениям, говорила, что нельзя так", — защищает нынешнюю супругу Роман Костомаров.

В какой-то момент отношения чемпиона с Оксаной вскрылись, тогда Юлия устроила дикий скандал и порвала все связи с бывшей подругой. Мать фигуриста пыталась воспрепятствовать разводу и не сразу приняла новую девушку сына.

Со временем у пары родилась дочь, и Роман Костомаров даже не думал о браке: зачем, если и так все хорошо — семья, дочь, недвижимость, финансы?

"В какой-то момент Оксана ушла, сделала это по-честному, открыто – это большой поступок с ее стороны", — отдает Костомаров должное действиям жены.

Фигурист был полностью опустошен и часто впадал в психоз. И в это самое время надо было очень много работать, было запланировано множество выступлений. Свое горе он топил в алкоголе, испытывая при этом чувство полета в бездну.

За произошедшее Роман Костомаров не снимает с себя вины. По его словам, он не осознавал проблемы, а под алкоголем мог совершать неадекватные поступки — к счастью, теперь все позади.