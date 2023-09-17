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Воскресенье 17 сентября

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Фигурист Роман Костомаров заливал боль от измен жены алкоголем

Фигурист Роман Костомаров заливал боль от измен жены алкоголем
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Олимпийский чемпион наконец-то дал большое интервью. Роман Костомаров молчал с момента его госпитализации в Коммунарку.

46-летний фигурист стал гостем программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ, где рассказал некоторые подробности личной жизни. В частности, Роман Костомаров объяснил, почему девять лет не звал замуж Оксану Домнину — женщину, проводившую каждую свободную минуту возле постели спортсмена в период его тяжелой болезни.

Спортсмен считал, будто свадьба — это чистая формальность, хотя и очень важна для девушки. Также мужчина подчеркнул, что быстро и легко привязывается к людям.

В студии шоу перед большой аудиторией Роман Костомаров вспомнил, какую боль ему приносили сомнения в верности первой жены, Юлии Лаутовой. Она, будучи также фигуристкой, постоянно летала в Россию, оставляя избранника одного в Америке. Их брак продлился всего три года.

В тот сложный момент фигурист и начал тесно взаимодействовать с Оксаной Домниной, которая приходилась Юлии подругой. Однако этот факт не остановил возникшую симпатию мужчины.

"Она долго противилась нашим отношениям, говорила, что нельзя так", — защищает нынешнюю супругу Роман Костомаров.

В какой-то момент отношения чемпиона с Оксаной вскрылись, тогда Юлия устроила дикий скандал и порвала все связи с бывшей подругой. Мать фигуриста пыталась воспрепятствовать разводу и не сразу приняла новую девушку сына.

Со временем у пары родилась дочь, и Роман Костомаров даже не думал о браке: зачем, если и так все хорошо — семья, дочь, недвижимость, финансы?

"В какой-то момент Оксана ушла, сделала это по-честному, открыто – это большой поступок с ее стороны", — отдает Костомаров должное действиям жены.

Фигурист был полностью опустошен и часто впадал в психоз. И в это самое время надо было очень много работать, было запланировано множество выступлений. Свое горе он топил в алкоголе, испытывая при этом чувство полета в бездну.

За произошедшее Роман Костомаров не снимает с себя вины. По его словам, он не осознавал проблемы, а под алкоголем мог совершать неадекватные поступки — к счастью, теперь все позади.

17 сентября 2023, 19:31
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
НТВ/"Звезды сошлись"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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