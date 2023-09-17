Россия скорбит: светлую память Добронравова почтили звезды шоу-бизнеса

Новость о смерти опечалила весь музыкальный мир. В последнее время поэт чувствовал себя плохо и не мог ходить. Большую часть времени Николай Добронравов с женой, народной артисткой СССР Александрой Пахмутовой, жил в санатории.

Соболезнования 93-летней вдове высказывают многочисленные персоны отечественного шоу-бизнеса. В частности, в своем телеграм-канале высказалась актриса и телеведущая Яна Поплавская.

Она подчеркнула, что песни, который создал Николай Добронравов, бессмертны. По мнению звезды, ничего из того, что пишут современные авторы, никогда не сможет конкурировать со стихами покойного.

"На таких великих нужно равняться, если мы сами хотим быть великим народом", — заключила Поплавская. — Уходят великие люди, уходит целая эпоха".

Лев Лещенко, в свою очередь, отмечает, что еще несколько дней назад Николай Добронравов чувствовал себя нормально. Народный артист РСФСР регулярно поддерживал связь с поэтом. По его словам, их близость была укреплена общей страстью к футбольному клубу "Динамо".

Ранее Лев Лещенко и Николай Добронравов виделись раз в два-три месяца. Артисты поддерживали дружеские отношения более полувека, и, по утверждению Льва Валериановича, он испытывал к нему исключительно теплые чувства и теперь находится к глубокой печали.

Светлую память умершего почтили звезды шоу-бизнеса и другие влиятельные лица России. Соболезнования Александре Пахмутовой выразил и мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Вместе со всей Россией он скорбит, ведь Николай Добронравов был совершенно уникальным человеком и гордостью страны.